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Имение за 70 млн, квартиры и обучение дочери в Лондоне. Таможенник Комар ведет роскошную жизнь (расследование)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Таможенник Комар ведет роскошную жизнь за небольшую зарплату Новость обновлена 01 августа 2025, 15:06
Таможенник Комар ведет роскошную жизнь за небольшую зарплату. Фото Коллаж "Телеграф"

Теща и тесть тоже отличились

У главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара, который уже на пенсии, но еще работает, обнаружили довольно роскошный образ жизни. Таможенник имеет не только зарплату почти в 2 тысячи долларов, но и имение за 70 млн долларов.

Об этом пишут "Схемы", которые и проводили расследование. Отмечается, что Комару 44 года, но он на пенсии по выслуге лет, ведь почти 20 лет проработал в СБУ.

Сейчас же мужчина занимает должность главы Энергетической таможни Гостаможслужбы. За свою работу на таможне он получает примерно 90 тысяч грн в месяц — около 2 тысяч долларов. Но эта зарплата не может покрывать уровень жизни, которым живет Комар и его семья.

Анатолий Комар
Анатолий Комар

Как выяснили "Схемы", семья Комара после начала полномасштабного вторжения в 2022 году построила имение стоимостью 70 млн грн в пригороде Киева. Эта недвижимость имеет площадь около полтысячи квадратных метров. Усадьба расположена на берегу озера, однако оформили ее на 69-летнего тестя таможенника Сергея Гладкова. При этом у него и его жены, тещи Комара, не было достаточных официальных доходов на такое строительство. Откуда взялись деньги неизвестно до сих пор.

Имение Комара за 70 млн
Анатолий Комар построил имение за 70 млн

К тому же тесть и теща Комара приобрели две квартиры и два паркоместа в ЖК на берегу Днепра в Киеве в 2020 году. Там живет сам Анатолий Комар с семьей. Не обошлось и без покупок авто, которые тоже совершал тесть. В частности, речь идет о Volvo XC90 2024 года выпуска, стоимостью около двух миллионов гривен.

Доходы родителей жены Комара
Доходы родителей жены Комара

"Несовершеннолетняя дочь Анатолия Комара учится в престижном колледже в Лондоне King’s College London. Стоимость года обучения — 26 тысяч фунтов в год. До этого, судя по ее соцсетям, она училась в Pascal English School Lefkosia на Кипре, где обучение вместе с проживанием стоило 30 тысяч евро в год", — пишут "Схемы".

Интересно, что сам Комар ездит на работу на чужом Mercedes-Benz представительского класса. Известно, что машину арендует жена таможенника Мария Комар у частной фирмы. Но и здесь есть неоднозначность, ведь месячный доход компании за аренду такого авто составляет 15 тысяч грн, а рыночная стоимость аренды – 6000 долларов в месяц.

Авто, на котором Комар ездит на работу
Авто, на котором Комар ездит на работу

Как это объясняет сам руководитель Энергетической таможни?

По словам Комара, дом построили не для него, а обучение дочери оплачивает какой-то неназванный крестный отец. Однако на вопрос, откуда деньги у тестя и тещи на такую недвижимость и по аренде авто, таможенник "Схемам" сказал, что "происхождение этих денег не касается его профессиональной деятельности".

"Схемы" также установили, что глава Энергетической таможни Анатолий Комар имеет связи с группой компаний VM Groupe. Деятельность VM Groupe правоохранители расследуют на предмет завоза в Украину компонентов для горючего российского происхождения и подозревают в уклонении от уплаты акцизного налога и нанесении убытков на миллион. Сам чиновник эти связи отрицает", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывает декларация судьи Байталюка, имеющего миллионную зарплату и минимум недвижимости.