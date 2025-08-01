Имение за 70 млн, квартиры и обучение дочери в Лондоне. Таможенник Комар ведет роскошную жизнь (расследование)

Теща и тесть тоже отличились

У главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара, который уже на пенсии, но еще работает, обнаружили довольно роскошный образ жизни. Таможенник имеет не только зарплату почти в 2 тысячи долларов, но и имение за 70 млн долларов.

Об этом пишут "Схемы", которые и проводили расследование. Отмечается, что Комару 44 года, но он на пенсии по выслуге лет, ведь почти 20 лет проработал в СБУ.

Сейчас же мужчина занимает должность главы Энергетической таможни Гостаможслужбы. За свою работу на таможне он получает примерно 90 тысяч грн в месяц — около 2 тысяч долларов. Но эта зарплата не может покрывать уровень жизни, которым живет Комар и его семья.

Анатолий Комар

Как выяснили "Схемы", семья Комара после начала полномасштабного вторжения в 2022 году построила имение стоимостью 70 млн грн в пригороде Киева. Эта недвижимость имеет площадь около полтысячи квадратных метров. Усадьба расположена на берегу озера, однако оформили ее на 69-летнего тестя таможенника Сергея Гладкова. При этом у него и его жены, тещи Комара, не было достаточных официальных доходов на такое строительство. Откуда взялись деньги неизвестно до сих пор.

Анатолий Комар построил имение за 70 млн

К тому же тесть и теща Комара приобрели две квартиры и два паркоместа в ЖК на берегу Днепра в Киеве в 2020 году. Там живет сам Анатолий Комар с семьей. Не обошлось и без покупок авто, которые тоже совершал тесть. В частности, речь идет о Volvo XC90 2024 года выпуска, стоимостью около двух миллионов гривен.

Доходы родителей жены Комара

"Несовершеннолетняя дочь Анатолия Комара учится в престижном колледже в Лондоне King’s College London. Стоимость года обучения — 26 тысяч фунтов в год. До этого, судя по ее соцсетям, она училась в Pascal English School Lefkosia на Кипре, где обучение вместе с проживанием стоило 30 тысяч евро в год", — пишут "Схемы".

Интересно, что сам Комар ездит на работу на чужом Mercedes-Benz представительского класса. Известно, что машину арендует жена таможенника Мария Комар у частной фирмы. Но и здесь есть неоднозначность, ведь месячный доход компании за аренду такого авто составляет 15 тысяч грн, а рыночная стоимость аренды – 6000 долларов в месяц.

Авто, на котором Комар ездит на работу

Как это объясняет сам руководитель Энергетической таможни?

По словам Комара, дом построили не для него, а обучение дочери оплачивает какой-то неназванный крестный отец. Однако на вопрос, откуда деньги у тестя и тещи на такую недвижимость и по аренде авто, таможенник "Схемам" сказал, что "происхождение этих денег не касается его профессиональной деятельности".

"Схемы" также установили, что глава Энергетической таможни Анатолий Комар имеет связи с группой компаний VM Groupe. Деятельность VM Groupe правоохранители расследуют на предмет завоза в Украину компонентов для горючего российского происхождения и подозревают в уклонении от уплаты акцизного налога и нанесении убытков на миллион. Сам чиновник эти связи отрицает", — говорится в материале.

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