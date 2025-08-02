Ще одна загроза для українців. Росіяни можуть відновити Донецький аеропорт (знімки з супутника)

Летовище не працює вже 11 років, при цьому окупаційна влада багато разів заявляла про наміри його відновити

У липні 2025 року на території окупованого аеропорту "Донецьк" нібито було зафіксовано початок відновлювальних робіт. З території летовища росіяни можуть запускати "шахеди".

Про це повідомляє Telegram-канал Military Journal із посиланням на супутникові знімки.

За інформацією джерела, нібито було засипано фортифікаційні споруди, які проходили через злітно-посадкову смугу, що може свідчити про підготовку до відновлення її функціональності. Також тривають будівельні роботи на місці колишніх автомобільних стоянок — ймовірно, там облаштовують паливні резервуари.

Окремо зазначається активність на території гіпермаркету "METRO Cash and Carry" №24. Невідомо, чи йдеться про цивільне відновлення, чи про зведення обʼєкта військового призначення.

Канал зауважує, що раніше зʼявлялися поодинокі повідомлення про можливий запуск дронів "Шахеди" та "Герань" із території аеропорту, але ця інформація наразі не підтверджена.

Що відомо про аеропорт "Донецьк" і його знищення

Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва розташований на північному заході міста Донецьк. До війни він був одним із найсучасніших летовищ України, модернізованим напередодні Євро-2012. Аеропорт припинив обслуговування рейсів 26 травня 2014 року після його захоплення бойовиками терористичної організації "ДНР", а 3 червня 2014 року був офіційно закритий для польотів.

Донецький аеропорт до початку бойових дій. Фото: Michael1238

У червні 2014-го навколо летовища почалися інтенсивні бойові дії між українськими військами та проросійськими незаконними збройними формуваннями, які тривали безперервно до січня 2015 року. Аеропорт став символом опору — його оборона тривала 242 дні. Попри неодноразові спроби встановити перемирʼя, бої продовжувалися, а обʼєкти летовища систематично знищувалися артилерійськими та ракетними ударами.

13 січня 2015 року внаслідок масованого обстрілу була зруйнована диспетчерська вежа — вона стала символом героїзму українських захисників. Ця вежа, яку називали "очима" ДАПу, трималася понад вісім місяців постійних атак.

21 січня 2015 року українські сили змушені були відступити, визнавши втрату контролю над аеропортом. За офіційною інформацією, російські та підконтрольні їм бойовики скористалися оголошеним перемирʼям для евакуації загиблих і поранених, після чого замінували й підірвали будівлю термінала, де залишалися українські "кіборги".

Руїни нового терміналу аеропорту

Остаточно аеропорт було зруйновано 22 січня 2015 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на тлі проблем із водопостачанням в окупованому Донецьку жителі Одеси вирішили передати привіт прихильникам "русского мира". Заодно на пляжах міста показали, як виглядає одне з досягнень цивілізації — звичайний душ.