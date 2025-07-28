Головна битва цієї війни вже йде: що відбувається на фронті Донецької області (мапа)

Оглядач назвав головну мету РФ на зимову кампанію

Російські війська продовжують активні наступати на півдні Донецької області та поступово просуваються вглиб оборонних рубежів Сил оборони України. Зокрема, аналітики DeepState зафіксували захоплення нових позицій у Волноваському районі, а також активізацію ворога на кордоні із Дніпропетровською областю.

За даними DeepState, росіяни закріпилися в районі селищ Зелений Гай і Піддубне, а також просунулися поблизу Андріївки-Клевцово та Попового Яру.

Просування російських окупантів на фронті із середини липня

Своєю чергою, Американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив ці зміни на карті бойових дій і зазначив, що російські сили також нещодавно просунулися на Дніпропетровщині — на північний захід від села Дачне. Крім того, згадується російська активність поблизу Маліївки, яка адміністративно належить до того ж регіону.

Оглядачі ISW попереджають, що ці поступи можуть свідчити про спробу росіян досягти умовного адміністративного кордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною з південного боку, що за умови подальших успіхів РФ може створити додаткову загрозу логістиці українських сил.

Що говорить Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські війська активізувалися на кількох ділянках фронту, що найактивніше на Покровському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 липня.

Найбільш інтенсивні бої продовжуються під Покровськом. На Лиманському напрямку росіяни намагаються прорватися в районах Греківки, Середнього, Григорівки та Шандриголового. Усього за добу на цій ділянці зафіксовано 18 атак.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Карта бойових дій на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ситуація також залишається напруженою. Противник 12 разів атакував у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Торецький відрізок. Фото: Генштаб

Краматорський напрямок залишається відносно стабільним — за добу зафіксовано лише одне бойове зіткнення поблизу Ступочок.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати українську оборону в районах Зеленого Поля, Новодарівки, Піддубного, Мирного, а також у напрямках Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда. Усього було зафіксовано 10 атак.

Новопавлівський напрямок фронту.

На Донеччині зараз триває генеральна битва

Ситуація на Покровському напрямку, за оцінкою військового оглядача Олега Старікова, свідчить про те, що стратегічна мета Кремля – повна окупація Донецької області – не змінилася. У коментарі "Телеграфу" Старіков заявив, що російські війська просуваються чітко в межах адміністративних кордонів Донеччини, Луганщини та Запорізької області, при цьому на Дніпропетровську область поки що не претендують.

За словами експерта, основного удару росіяни завдають саме на Покровському напрямку, і від цього протистояння залежить подальший хід війни:

"Там наразі вирішується доля російсько-української війни. Це генеральна битва", – заявив оглядач.

Олег Старіков

Старіков пояснив, що західний фланг української оборони в Покровську вдалося більш-менш стабілізувати, тоді як на східному, зі сторони Мирнограда, залишаються загрози. Там оборону тримають два серйозні укріплені райони — шахти "Новолиманська" та "Комсомольська". Якщо росіянам не вдасться їх захопити, ситуацію можна буде стабілізувати. Але у разі прориву може розвинутись тактична криза.

Також Старіков звернув увагу на загрозу логістичного оточення українських сил:

"Якщо вони переріжуть дорогу Покровськ – Добропілля, яка лишилася однією з небагатьох не під вогневим контролем, то тоді почнеться реальний тактична криза. І з півночі вже почнуть заходити, обходити Покровськ", – повідомив він.

Експерт також застеріг, що при можливому розвитку бойових дій у міській забудові, дефіцит боєприпасів через проблеми з логістикою призведе до ще складнішої ситуації.

Він підкреслив, що росіяни не женуться за датами — вони повільно, але цілеспрямовано намагаються показати неможливість їхнього зупинення.

За оцінкою Старікова, росіяни вже готуються до зимової кампанії 2025 року. Мінімальна мета літа — контроль над Покровськом, Мирноградом, Покровськом і Добропіллям. Максимальна мета на зиму — захоплення Дружківки та Краматорсько-Слов’янської агломерації. У разі досягнення цих цілей, за словами Старікова, Росія повністю окупує Донецьку область.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ніч на четвер, 24 липня, в Сочі прогриміли вибухи — місто в Краснодарському краї зазнало атаки безпілотників. За даними місцевих джерел, удар міг прийтись по одному із залізничних мостів, проте російська влада заявила про влучення в нафтобазу.