"Ми обрали свободу". Одесит чітко потролив мешканців Донецька, які страждають без води (відео)

Поки в Донецьку воду подають раз на три дні, одесити можуть прийняти душ прямо на пляжі

На тлі погіршення ситуації з водопостачанням в окупованому Донецьку жителі Одеси вирішили підтримати любителів Росії. Ну а заразом там вирішили показати диво технологічного прогресу під назвою душ на пляжі.

Відповідними кадрами поділився блогер Денис Казанський у своєму telegram-каналі. Хто автор ролика, блогер не вказав.

Чоловік звернувся до мешканців Донецька з пляжу та показав, що у літній день там зібралося багато людей. А також він показав душові, в яких можна митися, скільки заманеться. Він наголосив, що воду з душу навіть можна пити.

"Одесити обрали свободу і процвітання, а ви обрали "узький мір" і с*рти у пакетики. А могли б дивитися матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів на своїй улюбленій Донбас Арені", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, натяки на майбутню катастрофу з водою в Донецьку почали з’являтися в мережі ще в січні, коли окупаційна влада повідомила, що через проблеми на водопроводі Дон-Донецьк мають намір подавати жителям міста стічні води.

Вже в травні з’явилися повідомлення про те, що водосховище Нижня Кринка повністю вичерпало себе, водогін, який збудували окупанти, протікає, а вода йшла прямо в степ протягом пів року.

Як і можна було спрогнозувати, ситуація влітку стала критичною. Місцева "влада" повідомила, що водосховище практично пересохло, а тому люди отримуватимуть воду раз на три дні.