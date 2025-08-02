Еще одна угроза для украинцев. Россияне могут восстановить Донецкий аэропорт (снимки со спутника)

Аэродром не работает уже 11 лет, при этом оккупационные власти много раз заявляли о намерениях его восстановить.

В июле 2025 года на территории оккупированного аэропорта "Донецк" якобы было зафиксировано начало восстановительных работ. С территории аэропорта россияне могут запускать "Шахеды".

Об этом сообщает Telegram-канал Military Journal со ссылкой на спутниковые снимки.

По информации источника, якобы были засыпаны фортификационные сооружения, проходившие через взлетно-посадочную полосу, что может свидетельствовать о подготовке к восстановлению ее функциональности. Также продолжаются строительные работы на месте бывших автомобильных стоянок – вероятно, там обустраивают топливные резервуары.

Отдельно отмечается активность на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" №24. Неизвестно, идет ли речь о гражданском восстановлении или о возведении объекта военного назначения.

Канал отмечает, что ранее появлялись единичные сообщения о возможном запуске дронов "Шахеды" и "Герань" с территории аэропорта, но эта информация пока не подтверждена.

Что известно об аэропорте "Донецк" и его уничтожении

Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева расположен на северо-западе города Донецка. До войны он был одним из самых современных аэропортов Украины, модернизированным накануне Евро-2012. Аэропорт прекратил обслуживание рейсов 26 мая 2014 после его захвата боевиками террористической организации "ДНР", а 3 июня 2014 был официально закрыт для полетов.

Донецкий аэропорт к началу боевых действий. Фото: Michael1238

В июне 2014 вокруг аэродрома начались интенсивные боевые действия между украинскими войсками и пророссийскими незаконными вооруженными формированиями, которые продолжались непрерывно до января 2015 года. Аэропорт стал символом сопротивления – его оборона длилась 242 дня. Несмотря на неоднократные попытки установить перемирие, бои продолжались, а объекты аэродрома систематически уничтожались артиллерийскими и ракетными ударами.

13 января 2015 года в результате массированного обстрела была разрушена диспетчерская башня – она стала символом героизма украинских защитников. Эта башня, которую называли "глазами" ДАПа, держалась более восьми месяцев постоянных атак.

21 января 2015 года украинские силы вынуждены были отступить, признав утрату контроля над аэропортом. По официальной информации, российские и подконтрольные им боевики воспользовались объявленным перемирием для эвакуации погибших и раненых, после чего заменяли и взорвали здание терминала, где оставались украинские "киборги".

Руины нового терминала аэропорта

Окончательно аэропорт разрушен 22 января 2015 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фоне проблем с водоснабжением в оккупированном Донецке жители Одессы решили передать привет поклонникам "русского мира". Заодно на пляжах города показали, как выглядит одно из достижений цивилизации – обычный душ.