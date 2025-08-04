Тут не було ні малих, ні великих підвалів: чому вулиця Малопідвальна у Києві так називається

Скромна вулиця у центрі Києва зберігає у своїй назві загадку тисячолітньої давності

У самому центрі Києва, між провулком Тараса Шевченка і Володимирською вулицею, простяглася одна з найзагадковіших та історично значущих вулиць української столиці — Малопідвальна. Її назва часто викликає подив у туристів і навіть у киян: до чого тут підвали?

Насправді історія цієї вулиці сягає корінням углиб століть і пов'язана зі стародавніми укріпленнями Києва часів Ярослава Мудрого. "Телеграф" розповість про неї докладніше.

Від князівських валів до сучасних вулиць

Малопідвальна вулиця виникла в 1830-х роках не випадково — вона пролягла вздовж старого міського валу, який був частиною потужних Київських укріплень XI століття. Саме положення "вздовж валу" або "під валом" дало назву вулиці, а зовсім не підвали, як багато хто думає.

Цікаво, що спочатку в Києві існували дві Підвальні вулиці. Велика Підвальна (нинішня вулиця Ярославів Вал) і Мала Підвальна — та сама Малопідвальна. 1869 року, щоб уникнути плутанини, одну з них перейменували на Ярославів Вал, зберігши зв'язок зі стародавнім міським валом. А Малопідвальна зуміла пронести свою історичну назву через усі епохи — рідкісний приклад топонімічної сталості в столиці.

Архітектурна спадщина

Справжньою перлиною Малопідвальної є Будинок Телалової (будинок №15) — триповерхова цегляна будівля кінця ХІХ століття у стилі історизму з неоготичними елементами. Її фасад прикрашають трикутні фронтони та витончені ліпні медальйони з жіночими головами, а вхід вражає майстерним різьбленням. Будинок побудований на місці старовинної садиби графині Бальмен і є важливою сполучною ланкою між історичними будівлями та сучасним міським середовищем.

Будинок Телалової на Малопідвальній, 15

До 1973 року вигляд вулиці визначала ще одна визначна пам'ятка — передавальний телецентр з ажурною металевою вежею трикутної форми. Ця піраміда стала символом технічного прогресу своєї епохи і важливою частиною міської інфраструктури.

На Малопідвальній жили видатні особи. У будинку №5 (на жаль, не зберігся) проживав знаменитий мовознавець і письменник Агафангел Кримський, а в будинку №29 — музикознавець Климент Квітка.

Жива історія у сучасному місті

Сьогодні Малопідвальна — це затишний куточок у самому серці української столиці, де дивовижним чином збереглася атмосфера старовинного міста. Тут кожен будинок, кожен камінь може розповісти свою історію — від середньовічних валів князя Ярослава до сьогодення.

Вулиця приваблює поціновувачів архітектури XIX-XX століть, туристів і жителів Києва своєю камерною атмосферою і зручним розташуванням у центрі міста. Це місце, де минуле органічно сусідить із сьогоденням, де тисячолітня історія Києва відчувається особливо яскраво.

Раніше "Телеграф" розповідав про останню вулицю Києва – у неї дуже поетична назва. Забудова вулиці була переважно малоповерхова та садибна, що створювало неповторну затишну атмосферу та нагадувало про дачне минуле району.