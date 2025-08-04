Украина хочет взять у Польши многомиллионный кредит: какое оружие купит на эти деньги (фото)

Нужды украинских военных на фронте остаются главным ориентиром в переговорах с партнерами

Украина обратилась к Польше за кредитом на 120 млн евро для закупки вооружения. Речь идет о системах "Перун" и САУ "Краб".

Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью агентству "Укринформ". По его словам, Украина активно ведет переговоры с Польшей насчет новых пакетов военной помощи.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским они говорили о нескольких траншах поддержки.

Министр говорит, что нужды украинских военных на фронте остаются главным ориентиром в переговорах с партнерами.

Отмечается, что больше всего Украина заинтересована в закупке польских переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун" (Piorun). Они уже использовались на поле боя и показали хороший результат. Кроме того, Киев хочет купить самоходные артиллерийские установки "Краб" (Krab).

"Польские "Перуны" очень эффективны. Они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать", — отметил Сибига.

Еще одной темой беседы стало возможное сопроизводство вооружения на территории Украины и Польши. По словам Сибиги, это общий интерес двух стран и он соответствует долгочсрочным целям безопасности.

"Оружия никогда не бывает много в воюющей стране. Мы будем говорить и о сопроизводстве. Это вклад в наше общее будущее", — подытожил министр.

"Перун" и "Краб" — что о них известно

ПЗРК Piorun — это переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетающими целями: самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

ПЗРК "Перун". Фото: Википедия

калибр – 72-мм;

скорость полета ракеты — 660 м/с;

максимальная скорость цели — 400 м/с при стрельбе навстречу и 320 м/с при стрельбе по идущему объекту;

масса ракеты — 10,5 кг;

масса всего комплекса — 16,5 кг.

Польская самоходная артиллерийская установка AHS Krab с 2022 года стоит на вооружении сил обороны Украины. Первые гусеничные гаубицы передала Украине Польша – 18 штук.

AHS Krab весит около 50 тонн. Ствол длиной 52 калибра позволяет поражать цели на расстоянии до 30 км, при этом максимальная дальность поражения активно-реактивным боеприпасом составляет 40 км.

САУ "Краб"

Эта гаубица способна выдать до шести выстрелов в минуту. Для того чтобы обслужить такую артиллерийскую установку нужно пять человек. САУ "Краб" имеет калибр 155 мм, стандартный для стран НАТО. Скорость по шоссе у такой артиллерийской установки 67 км/ч.

Напомним, ранее бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак рассказал "Телеграфу", с каким оружием Украина может переломить ход войны.