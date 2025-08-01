В Конгресі США пропонують дати Україні десятки мільярдів на зброю: чи є шанси у законопроєкта

Пропонується фінансувати допомогу за рахунок конфіскованих російських активів та продажу озброєння для України європейським союзникам

В Сенаті США окрім затвердження допомоги Україні проти волі Білого дому ще й запропонували законопроєкт про надання Україні десятків мільярдів доларів протягом наступних двох років. При цьому фінансувати допомогу пропонується за рахунок заморожених активів російського режиму.

Про це пише американське видання The New York Times. Законопроєкт двопартійний — його авторами стали сенатор Джин Шахін від демократів та Ліза Мурковські від республіканців. Документом пропонується протягом 2026 та 2027 років надати Україні прямої військової допомоги на 54,6 мільярда доларів США.

"Існує постійна двопартійна рішучість підтримати відважну боротьбу України за свободу, допомагаючи Україні отримати засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту цивільних населених пунктів, включаючи школи та лікарні, від безжальних атак російських дронів і ракет", – заявила Шахін.

Журналісти зазначають, що шанси цього документа на ухвалення в Конгресі досить малі через позицію президента США Дональда Трампа та низки республіканців щодо "скорочення витрат". Проте в ньому є низка нюансів: по-перше, він з'явився вчасно, а по-друге, документ пропонує джерела фінансування не з бюджету США.

"Ця ініціатива з'явилася в той момент, коли Трамп значно змінив свою позицію щодо допомоги Києву, зокрема схваливши надання європейськими союзниками летальної допомоги Україні з подальшим поповненням їхніх запасів американськими озброєннями. Деякі республіканці підтримали цю ініціативу, висловивши підтримку цим зусиллям та іншим способам зміцнення оборони України проти російської агресії", – пише видання.

В законопроєкті пропонується фінансувати допомогу за рахунок конфіскованих російських активів та продажу озброєння для України європейським союзникам. Окрім того, законопроєктом пропонується компенсувати витрати через угоду про корисні копалини — за рахунок коштів, отриманих від їхнього продажу. Більша частина грошей призначена фактично для придбання нової зброї для Армії США — замість відправлених в Україну старих запасів.

Документ також робить реверанс у бік Трампа: пропонується надати президенту розширені повноваження щодо одноосібного схвалення передачі озброєнь Україні без проведення відповідних консультацій з Конгресом. Трамп зможе надати озброєння своїм рішенням на суму до шести мільярдів доларів (замість 100 мільйонів, які є зараз).

"Цей законопроєкт гарантує, що Україна зможе продовжувати чинити опір незаконній і жорстокій війні Росії. Ми також передбачаємо використання конфіскованих російських активів для притягнення агресорів до відповідальності, одночасно зміцнюючи військову готовність Америки, застосовуючи цінний бойовий досвід, отриманий в ході бойових дій в Україні", – заявила сенатор Мурковські.

Також за ухвалення законопроєкту висловився сенатор Мітч Макконнелл. Він не впустив нагоди "розкатати" маргінальне крило Республіканської партії, яке виступає проти допомоги Україні та за ізоляціонізм США.

"На превеликий жаль стриманих і ізоляціоністів, які думали, що зможуть самостійно визначати американську зовнішню політику, президент США все більше бачить сигнали Путіна такими, якими вони є. Він мав рацію, розглядаючи пропозиції щодо нових, вторинних санкцій. Найголовніше, що він мав рацію, давши зелене світло подальшій летальній допомозі Україні", – сказав сенатор.

Зазначимо, що до цього в Сенаті США розробили механізм озброєння України за рахунок Європи. Україна буде отримувати виготовлену в США зброю, а оплачувати її будуть європейські країни. Робитися це буде через спеціальний фонд, створити який запропонували у Республіканській партії.

Нагадаємо, гроші для того, аби всі охочі країни Європи змогли наростити свої оборонні "м’язи" та водночас допомогти Україні, готовий надавати Європейський союз. Йдеться про план ReArm Europe, який передбачає, що до 2030 року вдасться мобілізувати до 800 мільярдів євро оборонних інвестицій. І передумова для такої амбітної цілі — не лише військова загроза з боку Росії, про яку попереджають передові розвідки світу, а й настрої за океаном.