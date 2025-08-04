Таке є майже в кожній області. Яка назва села в Україні є найпопулярнішою

Таке село можна зустріти аж у 23 областях країни

В Україні найпоширенішою назвою села є Іванівка. Загалом із понад 27 тисяч сіл, які є в нашій країні, 83 називаються саме так.

Знайти Іванівку на карті можна одразу у 23 областях України. Про це пише видання "Ого".

Так, наприклад, у Рівненській області є 5 сіл Іванівка, вони знаходяться у Березнівському, Корецькому, Млинівському, Радивилівському та Сарненському районах. В Іванівці Березнівського району проживає 143 особи, Млинівського – 229, 457 – в Іванівці на Радивилівщині, 435 – у Сарненщині.

Село Іванівка у Тернопільській області

Село Іванівка у Запорізькій області

Село Іванівка Київської області

Село Іванівка Дніпропетровської області

Село Іванівка у Закарпатській області

В Іванівці Корецького району 170 дворів та проживає 420 мешканців. Це село відоме тим, що має більше священнослужителів в Україні. У кожній сім’ї є хоча б одна-дві людини, які служать церкві. У сусідніх селах кажуть: "Кинь камінь у групу іванівців — і влучиш у попа чи попадю". При цьому й іванівські дівчата мають гарну репутацію, тому часто стають матінками.

Село Іванівка у Рівненській області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є забута столиця козаків зі смішною назвою. Зауважимо, що зараз у цьому селі проживає фактично дві особи.