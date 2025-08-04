Такое есть почти в каждой области. Какое название села в Украине самое популярное

Такое село можно встретить аж в 23 областях страны

В Украине самым распространенным названием села является Ивановка. Всего из более чем 27 тысяч сел, которые есть в нашей стране, 83 называются именно так.

Найти Ивановку на карте можно сразу в 23 областях Украины. Об этом пишет издание "Ого".

Так, к примеру, в Ровенской области есть 5 сел Ивановка, они находятся в Березновском, Корецком, Млиновском, Радивиловском и Сарненском районах. В Ивановке Березновского района проживает 143 человека, Млинивского — 229, 457 — в Ивановке на Радивиловщине, 435 — в Сарненщине.

Село Ивановка в Тернопольской области

Село Ивановка в Запорожской области

Село Ивановка в Киевской области

Село Ивановка в Днепропетровской области

Село Ивановка в Закарпатской области

В Ивановке Корецкого района 170 дворов и проживает 420 жителей. Это село славится тем, что имеет больше священнослужителей в Украине. В каждой семье есть хотя бы один-два человека, которые служат церкви. В соседних селах говорят: "Брось камень в группу ивановцев — и попадешь в попа или попадю". При этом и ивановские девушки имеют хорошую репутацию, поэтому часто становятся матушками.

Село Ивановка в Ровенской области

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине есть забытая столица козаков со смешным названием. Заметим, что сейчас в этом селе проживает фактически два человека.