Крылья — как у бабочки: невероятно красивое насекомое можно купить за копейки в Украине (фото)

Такой вид насекомых распространен на юге Европы, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также завезен в юго-западные штаты США

На популярной украинской площадке онлайн объявлений продают насекомое с невероятно красивой окраской. Речь идет о цветочном восточном богомоле, который имеет яркие крылья, как у бабочки.

Стоит отметить, что богомолы обладают отличными способностями к маскировке, поэтому в зависимости от среды обитания цветовая окраска этих насекомых может варьироваться. Некоторые имеют желтые, розоватые, зеленые, коричнево-серые оттенки.

Указанная в объявлении стоимость насекомого — 450 гривен.

В Украине продают необычного богомола. Фото: OLX

На предоставленных автором объявления фотографиях видно, что цветочный богомол имеет красочные крылья. На них есть желтые, красные и синие пятна.

В Украине можно купить богомола с интересным окрасом. Фото: OLX

В Украине продают богомола с необычным окрасом. Фото: OLX

В Украине можно купить необычного богомола. Фото: OLX

Продавец отметил, что может отправить богомола покупателю по Новой почте. Сам он находится в Приморском районе Одессы.

Отметим, что такой вид богомолов, как на фотографиях, называется Iris oratoria. Распространен в Средиземноморье: на юге Европы, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также завезен в юго-западные штаты США.

Это насекомое среднего размера — 45—55 мм в длину. Крылья и надкрылья самки укороченные до середины брюшка. Обычно зелёного цвета с коричневыми отметинами, иногда серый, желтоватый или бурый. Задние крылья красные, с концентрическими чёрно-фиолетовыми пятнами

Если богомола потревожить, он поднимает передние ноги в сторону от тела, выгибает брюшко вверх, приподнимает крылья с темными концентрическими пятнами и возвращает тело так, чтобы нападавший видел их.

Как богомол реагирует на опасность

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители Винницы прямо в центре города, на Соборной площади заметили редкого "гостья". Насекомое вело себя спокойно и даже позировало для камер.