Лотосовий богомол надурив користувачів мережі: що не так з фото

Фейкове відео про "рідкісних" комах атакувало соцмережі – у нього повірили тисячі людей

Штучний інтелект може генерувати дуже реалістичні зображення. Однак деякі фейки можна легко розпізнати. Та критичне мислення не встояло перед вигаданою ШІ красою. В березні в мережі завірусилось відео богомола із квіткою лотоса на спині.

Таку "істоту" начебто десь зняли на відео. Текст на ньому був написаний тайською. Заявлялось, що це богомол-лотос, а виявилось — справжній фейк. Наштовхнути користувачів на цю думку могла б неприродна кількість пальців. Попри очевидні нереалістичні деталі, відео набрало понад 10 000 репостів, перш ніж його видалили.

Скріншот з відео

Джерелом відео став Instagram-акаунт oleg.pars, який створює зображення сюрреалістичних комах. Серед його творінь — снігові оси. Складність виявити підробку можна пояснити тим, що квітковий богомол дійсно існує — Hymenopus coronatus або ж богомол-орхідея, проте він менш привабливий.

Як виявити згенероване ШІ зображення

Нереалістичні деталі – дивні або неправильно зображені пальці, зуби, вуха, очі, тіні. Неприродні переходи кольорів, розмиті краї, проблеми з текстурами. Аномалії тексту – написи виглядають спотвореними або містять безглуздий набір символів. Занадто ідеальна симетрія – обличчя чи предмети можуть бути дзеркальними, але неприродно точними. Некоректні відображення – наприклад, окуляри без тіні, неправильні віддзеркалення тощо.

Деякі ШІ-генератори із правильним підходом можуть створити реалістичне зображення, яке майже неможливо відрізнити. Проте в мережі частіше стають вірусними вочевидь штучні фото.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект може бути не тільки джерелом фейкових фото, а й дизайнером інтер'єрів. З його допомогою можна зробити перестановку в квартирі.