Невже сарана? Величезну комаху виявили в Одесі (фото)

Україна є домом для величезної кількості різних комах

Поки в Запорізькій області спостерігається навала сарани, жителі інших областей почали частіше звертати увагу на всю ту живність, яка роками мирно мешкала у їхніх містах. Нещодавно у Львові знайшли великого коника, як ще одна особина потрапила до об'єктива в Одесі.

За даними telegram-каналу "Одеса, як вона є", комаха була помічена в районі житлового масиву Райдужний (Київський район). Хоча в мережі вже підняли паніку про приліт сарани, але знайшлися і ті користувачі, які нагадали, що в місті таких знаходять постійно.

Те, що на знімках не сарана, можна зрозуміти дуже просто. У сарани вусики короткі, а у коників — довгі та тонкі.

Коник з Одеси

Зважаючи на все, на знімку сірий коник і "сірий" тут це не опис кольору, а назва виду. Щоб не плутатися, латиною це звучить як Decticus verrucivorus.

Що стосується кольору, то цей вид може бути цілком собі зеленим. Багато чого тут залежить від великої кількості факторів, на кшталт місця проживання — зелене забарвлення зустрічається в особин, що живуть на трав’янистих луках, а сіре у степових жителів. У деяких випадках можна знайти навіть рожеві чи червоні варіації.

Сірий коник. Дуже фотогенічний

До речі, "трубочка" у задній частині тіла називається яйцекладом, і у самців його немає. Тож з упевненістю можна сказати, що на знімку дівчинка.

Представники цього виду зустрічаються повсюдно від Європи до Японії. Це відносно велика комаха: самки досягають 4,5 сантиметра у довжину, тоді як самці зазвичай не перевищують 3,8 сантиметра.

Чому це не сарана

Коники та сарана входять до ряду прямокрилих. З погляду біології вони настільки ж далекі один від одного, як вовки від ведмедів — тобто мають як спільні риси, так і певні відмінності.

Як говорилося вище, найпростішим способом відрізнити коника від сарани є її вусики. Також у деяких випадках можна звернути увагу на крила — у сарани вони будуть рівно укладатися на тілі, а у коників утворювати "будиночок".

Саранча та коник

Оскільки в Україні мешкає лише два види сарани, то, напевно, буде простіше запам’ятати як вона виглядає. Сарана перелітна фігурує на безлічі відео із Запорізької області, а тому напевно її вже встигли розглянути з усіх боків. Напевно, найбільш характерною ознакою цього виду є схильність збиратися в незліченні полчища. Однак якщо виникла потреба "діагностувати" одиночну особину, то видадуть її короткі вусики та невеликі одноколірні очі.

Саранча перелітна

Єгипетську сарану від перелітної можна визначити по смугастих очах — у неї вони нагадують надкрила колорадського жука. Єгипетська сарана — це одиночна комаха, яка ніколи не збирається в рої і тому не завдає помітної шкоди фермерам. Реальну загрозу посівам може становити лише перелітна сарана.

Сарана єгипетська

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області помітили ще одного небезпечного шкідника, що літає. Хоча виглядає він досить мило, але насправді несе велику небезпеку.