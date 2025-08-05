Дітей з 5 років готуватимуть до війни? Заява військового Швайки обурила мережу

Військовий говорив про цикл підготовки українців до національного спротиву

Заява заступника начальника центру рекрутингу ТРО Ігоря Швайки обурила українців і викликала хвилю хейту. Адже військовий переконаний, що діти з 5 років повинні готуватись до захисту держави.

Відповідну думку Швайка висловив в інтерв'ю для ютуб-каналу "Суперпозиція". Він переконаний, що цикл підготовки українців до національного спротиву має починатися не лише з 14 років.

"Українців треба готувати до захисту країни орієнтовно з 5 років, ще з дитячого садочка", — сказав заступник начальника центру рекрутингу ТРО.

За його словами, ця підготовка досить ґрунтовна і має велику роль в становленні України як сильної держави. І цей процес слід запускати не зі старших класів, а з молодших і садочка. Адже діти — це майбутнє нації, тому з раннього віку вони повинні мати національну ідентичність.

"Тоді буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування — це безліч жертв, принесених на вівтар цієї війни. І заради їхньої пам'яті ми будемо готуватися до будь-якої навали", — заявив Швайка.

Реакція мережі

В коментарях українці обурені такими словами. Адже вважають, що у дітей просто вкрадуть дитинство, а дитина має бути дитиною. Чимало людей питали, а де діти Швайки і чи служать вони.

На цю заявку Швайки відреагував нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, військовий "зовсім здурів", адже його пропозиція нісенітниця. Особливо враховуючи те, що його син та донька живуть в Іспанії.

"Спочатку Швайка закриває роти, щоб всі мовчали і не говорили про демобілізацію.Тепер Швайка говорить, що 5-річних дітей треба готувати воювати. Ну послідовно", — йдеться у дописі.

Коментар Гончаренка

Нагадаємо, навесні Швайка заявив, що демобілізація в Україні має бути під забороною стільки, скільки триватиме воєнний стан. Ті ж, кого звільнили з лав ЗСУ, мають залучати до війська нових людей.

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