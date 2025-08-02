Жінок оголошуватимуть у розшук за неявку в ТЦК? Адвокатка пояснила, що треба знати про військовий облік

Медикині мають прийти до ТЦК протягом 60 днів

Усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік та з'явитись до ТЦК. За неявку їх можуть оголосити в розшук та оштрафувати.

Про це розповіла Катерина Аніщенко, адвокатка, в етері "Київ24". За її словами, за неявку жінок з вказаним фахом у ТЦК протягом 60 днів їм загрожує розшук.

Аніщенко каже, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про випускниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Далі центри комплектування автоматично ставлять їх на облік, але в ТЦК слід все одно прийти.

Жінки зобов'язані пройти ВЛК та отримати відповідний статус для можливої служби. За неявку жінку буде оголошено в розшук, так само як з військовозобов'язаними чоловіками.

"Варто зазначити, що це не є автоматична мобілізація", — наголошує Аніщенко.

Однак у мережі вже чимало обурених українців та українок, які не розуміють цього нововведення і починають розносити "зраду". Але кілька обізнаних громадянок наголосили, що військовий облік медикинь був завжди, зараз же його просто зробили автоматичним. Так, з початку повномасштабного вторгнення треба регулярно проходити ВЛК, але це не дорівнює мобілізації та службі. Чимало людей наголосили, що ця новина обурює усіх, окрім медикинь, бо вони на обліку вже не перший рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Вінниці сталися "протести проти ТЦК".