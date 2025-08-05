Детей с 5 лет будут готовить к войне? Заявление военного Швайки возмутило сеть

Военный говорил о цикле подготовки украинцев к национальному сопротивлению

Заявление заместителя начальника центра рекрутинга ТРО Игоря Швайки возмутило украинцев и вызвало волну хейта. Ведь военный уверен, что дети с 5 лет должны готовиться к защите государства.

Соответствующее мнение Швайка высказал в интервью для ютуб-канала "Суперпозиция". Он убежден, что цикл подготовки украинцев к национальному сопротивлению должен начинаться не только с 14 лет.

"Украинцев нужно готовить к защите страны ориентировочно с 5 лет, еще с детского сада", — сказал заместитель начальника центра рекрутинга ТРО.

По его словам, эта подготовка достаточно основательна и играет большую роль в становлении Украины как сильного государства. И этот процесс следует запускать не со старших классов, а с младших и садиков. Так как дети — это будущее нации, поэтому с раннего возраста они должны иметь национальную идентичность.

"Тогда будет украинская монолитная нация, точно знающая, что цена ее существования — это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию", — заявил Швайка.

Реакция сети

В комментариях украинцы возмущены такими словами. Ведь считают, что у детей просто украдут детство, а ребенок должен быть ребенком. Многие спрашивали, а где дети Швайки и служат ли они.

На заявку Швайки отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, военный "совсем сдурел", ведь его предложение чушь. Особенно учитывая, что его сын и дочь живут в Испании.

"Сначала Швайка закрывает роты, чтобы все молчали и не говорили о демобилизации. Теперь Швайка говорит, что 5-летних детей нужно готовить воевать. Ну последовательно", — говорится в сообщении.

Комментарий Гончаренко

Напомним, весной Швайка заявил, что демобилизация в Украине должна быть под запретом столько, сколько будет продолжаться военное положение. Те же, кого уволили из рядов ВСУ, должны привлекать в армию новых людей.

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