Гроші списалися, квитка нема. Медіаексперт дав поради пасажирам, як потрапити на поїзд

За його словами, причина — "баг" у оновленому додатку УЗ

Купити квитки на поїзди в Україні зараз непросто, українці різко критикують перевізника. Медіаексперт розповів про причини проблем у залізничних перевезеннях та дав дві поради тим, хто купує квитки онлайн.

Медіаексперт Сергій Чернявський написав у Facebook, що рік тому розробники версії для смартфонів перемогли іншу команду — розробників версії сайту Укрзалізниці для комп'ютерів. До цього найбільшою проблемою було два квитки на одне місце. Проте далі почалися випадки повернення коштів за придбані квитки, через що пасажири лишаються без вже придбаних проїзних документів.

Ще зимою або весною написав в дописі що очікую колапс пасажироперевезень, бо значно скоротилася кількість вагонів, кількість працівників, та кількість маршрутів. Бо коли УЗ відкриває новий маршрут (здебільше до того зачинений старий) то робить це з гарним піаром. А коли скасовує потяг, то про це відомо тільки коли йдеш купувати квітки, — пише Чернявський

За його словами, влітку на УЗ стався колапс. Медіаексперт називає причини — нестача рухомого складу та працівників на фоні колосальних збитків УЗ, а також "переписаний з помилками" додаток Укрзалізниці.

Поради при придбанні квитка на поїзд

Коли купуєте квиток на швидкість то тримайте вже відкритий додаток власного банку, щоб швидко підтвердити списання коштів. Починайте купівлю, якщо не принципово з передостанніх верхніх місць, — радить Чернявський.

Він додав, що на жаль, списання коштів банком не гарантує придбання квітка. За словами медіаексперта, він купував квиток і кошти списалися, а потім повернулися на потяг де є понад 500 квитків.

Це "баг" у відновленому додатку УЗ, і як його вирішити так розумію, команда Укрзалізниця не розуміє. Тож купуйте, якщо ви удвох відразу чотири квитки, потім повернете втративши по 60 грн за кожний, ніж не придбаєте нічого, — рекомендує медіаексперт.

Він також нагадав військовим, що для воїнів є окрема бронь. По ній квитки є, навіть якщо додаток показує що їх немає. Проте у такому випадку придбати їх можна лише через касу вокзалу з посвідченням.

Як розповідав "Телеграф", військовий розповів про проблему, що виникла при купівлі квитка на поїзд. Він змушений був їхати автобусом.