"Пост люті до Укрзалізниці". Українку обурило нововведення з квитками

Влітку залізниця перевантажена

Продаж квитків на поїзди через Дія.Підпис продовжує псувати життя українцям. Купити квитки й так було дуже важко, а з цим нововведенням "Укрзалізниці" стало практично неможливо.

Про свій гіркий досвід купівлі квитків за новими правилами розповіла фахівчиня в галузі інформаційної безпеки, голова правління інформаційного центру "Майдан Моніторинг Харків" Наталія Зубар, яка від початку війни 2014 року досліджує інформаційний аспект відсічі російської агресії. Їй не вдалося купити квитки, хоча українка встановила автовідстеження квитків та почала "полювання" за ними одразу, як відкрився продаж у застосунку.

"Пост люті до Укрзалізниця. Я вчора знову не подолала квест "взяти квитки на потяг". Описую для історії. О 8.01 в застосунку відкрився продаж і система одразу зависла. На всі спроби забронювати місце мені видавало "його вже хтось забронював". О 8.04 квитків вже не було ні на що, о 8.05 застосунок почав показувати капчі (спосіб підтвердити, що запит надійшов від реальної людини) зі світлофорами, і просити довести, що я не верблюд, а о 8.06 мені показало повідомлення "відкрився продаж на те, що ви відстежували", — розповіла Наталія Зубар.

Після цього вона спробувала знову увімкнути відстеження, в надії, що квитки з'являться. На цьому етапі система запросила підтвердити особу через Дія.Підпис. Проте при передачі даних з "Дії" в УЗ сталася помилка.

"Я перевірила Дія.Підпис окремо від УЗ, там все працює норм. Пи**ець в УЗ прийшов неочікувано, хто б міг подумати, що влітку люди більше їздять, а? Ніхто крім автобусних перевізників", — обурюється Наталія Зубар.

Що відомо про продаж квитків на поїзди з 1 серпня

З 1 серпня УЗ вводить обов'язкову верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів. Пояснили це боротьбою з перекупниками. Через каси придбати квиток буде неможливо.

На першому етапі верифікацію вводять на п'ять рейсів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Згодом цю практику поширять й на інші поїзди. Українці обурені новими правилами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці розлючені новими правилами продажу квитків на поїзди. В УЗ відповіли, але лише розпалили пристрасті.