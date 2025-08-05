Деньги списались, билета нет. Медиаэксперт дал советы пассажирам, как попасть на поезд

По его словам, причина — "баг" в обновленном приложении УЗ.

Купить билеты на поезда в Украину сейчас непросто, украинцы резко критикуют перевозчика. Медиаэксперт рассказал о причинах проблем в железнодорожных перевозках и дал два совета тем, кто покупает билеты онлайн.

Медиаэксперт Сергей Чернявский написал в Facebook, год назад разработчики версии для смартфонов победили другую команду — разработчиков версии сайта Укрзализныци для компьютеров. До этого самой большой проблемой было два билета на одно место. Однако дальше начались случаи возврата средств за приобретенные билеты, из-за чего пассажиры остаются без уже приобретенных проездных документов.

Еще зимой или весной написал в сообщении, что ожидаю коллапс пассажироперевозок, так как значительно сократилось количество вагонов, количество работников и количество маршрутов. Потому что когда УЗ открывает новый маршрут (в основном до этого закрыт старый) то делает это с хорошим пиаром. А когда отменяет поезд, то об этом известно только когда идешь покупать билеты, — пишет Чернявский.

По его словам, летом на УЗ случился коллапс. Медиаэксперт называет причины — недостаток подвижного состава и сотрудников на фоне колоссальных потерь УЗ, а также "переписанное с ошибками" приложение Укрзализныци.

Советы при приобретении билета на поезд

Когда покупаете билет на скорость, то держите уже открытое приложение собственного банка, чтобы быстро подтвердить списание средств. Начинайте покупку, если не принципиально с предпоследних верхних мест, – советует Чернявский.

Он добавил, что, к сожалению, списание средств банком не гарантирует приобретение цветка. По словам медиаэксперта, он покупал билет и средства списались, а затем вернулись на поезд, где есть более 500 билетов.

Это "баг" в восстановленном приложении УЗ, и как его решить так понимаю, команда "Укрзалізниця" не понимает. Так что покупайте, если вы вдвоем сразу четыре билета, лучше потом вернете потеряв по 60 грн за каждый, чем не приобретете ничего, — рекомендует медиаэксперт.

Он также напомнил военным, что для воинов есть отдельная бронь. По ней билеты есть, даже если приложение показывает, что их нет.

Как рассказывал "Телеграф", военный рассказал о проблеме, возникшей при покупке билета на поезд. Он вынужден был ехать на автобусе.