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Військовий обурений продажем квитків в УЗ. Що йому відповіли

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Чому немає квитків на поїзд Укрзалізниці Новина оновлена 05 серпня 2025, 08:55
Чому немає квитків на поїзд Укрзалізниці. Фото Колаж "Телеграфу"

Проблеми з квитками в УЗ так і не вирішили

Українці й досі щодня стикаються з проблемою покупки квитків на поїзди "Укрзалізниці". Цього разу своєю історією поділився військовий, який в результаті був вимушений їхати на автобусі.

Про це чоловік написав в коментарях під одним з дописів УЗ. За його словами, не було потрібних квитків на сайті "Укрзалізниці" і через застосунок Армія+ не вдалось їх придбати.

Військовий написав, що йому 4 серпня треба було придбати квитки на 5 серпня на поїзд №88 Запоріжжя-Ковель. На сайті УЗ квитків вже не було, а подати заявку на Армії+ не вдалось. Виявилось, що застосунок не пропонує у полі призначення Луцьк, саме туди треба було поїхати чоловіку. Він звернувся до "Укрзалізниці" з питанням, що ж робити в такому випадку.

Чому немає квитків на поїзд УЗ
Чому немає квитків на поїзд УЗ

УЗ попросила написати у зворотну форму в застосунку контактний номер телефона. А також надіслати військові документи. Втім чоловік так і не скористався послугами "Укрзалізниці". За його словами, він поїхав на автобусі, адже не мав багато часу чекати.

Додамо, що в УЗ також відповіли на коментар хлопця, який запитав, коли буде порядок з квитками і чому немає бронювання під час їх покупки. В компанії відповіли не на усі питання, лише зазначили, що не мають змоги додавати додаткові вагони на всі напрямки. В "Укрзалізниці" наголосили, що працюють над вирішенням проблеми.

Чому немає квитків на поїзд УЗ
Чому немає квитків на поїзд УЗ

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила рішення про продаж квитків через "Дію", проте пристрасті не вщухають. Нова функція, яка мала боротись з перекупами та полегшити купівлю квитків, обурила українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поки всі панікують через нові правила УЗ, українка поділилася лайфхаком для придбання квитків.

Теги:
#Укрзалізниця #Квиток #Військовий