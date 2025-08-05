Військовий обурений продажем квитків в УЗ. Що йому відповіли

Проблеми з квитками в УЗ так і не вирішили

Українці й досі щодня стикаються з проблемою покупки квитків на поїзди "Укрзалізниці". Цього разу своєю історією поділився військовий, який в результаті був вимушений їхати на автобусі.

Про це чоловік написав в коментарях під одним з дописів УЗ. За його словами, не було потрібних квитків на сайті "Укрзалізниці" і через застосунок Армія+ не вдалось їх придбати.

Військовий написав, що йому 4 серпня треба було придбати квитки на 5 серпня на поїзд №88 Запоріжжя-Ковель. На сайті УЗ квитків вже не було, а подати заявку на Армії+ не вдалось. Виявилось, що застосунок не пропонує у полі призначення Луцьк, саме туди треба було поїхати чоловіку. Він звернувся до "Укрзалізниці" з питанням, що ж робити в такому випадку.

Чому немає квитків на поїзд УЗ

УЗ попросила написати у зворотну форму в застосунку контактний номер телефона. А також надіслати військові документи. Втім чоловік так і не скористався послугами "Укрзалізниці". За його словами, він поїхав на автобусі, адже не мав багато часу чекати.

Додамо, що в УЗ також відповіли на коментар хлопця, який запитав, коли буде порядок з квитками і чому немає бронювання під час їх покупки. В компанії відповіли не на усі питання, лише зазначили, що не мають змоги додавати додаткові вагони на всі напрямки. В "Укрзалізниці" наголосили, що працюють над вирішенням проблеми.

Чому немає квитків на поїзд УЗ

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила рішення про продаж квитків через "Дію", проте пристрасті не вщухають. Нова функція, яка мала боротись з перекупами та полегшити купівлю квитків, обурила українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поки всі панікують через нові правила УЗ, українка поділилася лайфхаком для придбання квитків.