Невидима армія веде війну проти сарани в Україні: хто насправді знищує мільйони шкідників

Поки всі панікують, вони методично нищать шкідників

Нашестя сарани в Україні налякало мільйони українців — здавалося, що ці крилаті шкідники всесильні і нічого не може їх зупинити. Але це далеко не так. Поки ми панікуємо через нашестя, природа вже мобілізувала цілу армію мисливців, які щодня знищують цю напасть.

"Телеграф" розповість, хто насправді стоїть на сторожі українських полів і чому сарана далеко не така страшна, як здається.

У всій цій паніці навколо сарани ми забуваємо одну просту річ — природа створила ідеальний баланс. Кожен вид має своїх ворогів, і сарана не виняток. Ба більше, її супротивників настільки багато, що за нормальних умов ці комахи взагалі не можуть розмножитися до критичних масштабів. Проблема виникає лише тоді, коли цей баланс порушується.

Сарана має природних ворогів

Птахи — справжні аси полювання на сарану

Найвідомішими борцями з сараною є птахи, але не ті, про яких ви подумали. Орли та яструби мало цікавляться дрібними комахами — справжні герої — це звичайні польові пташки.

Трясогузка

Зграя шпаків

Трясогузка — маленька, але безжалісна. За день вона може з'їсти до 300 личинок сарани. Зграя шпаків очищає від шкідників кілька гектарів за тиждень. Жайворонки взагалі полюють з ранку до вечора, підлітаючи прямо до хмар комах.

Жайворонок

А про горобців ми навіть окремий матеріал публікували. Ці маленькі птахи — потужна зброя проти сарани. Вони ведуть велику війну зі шкідниками за врожаї.

Особливо ефективні птахи вранці, коли сарана ще млява від прохолоди. У Херсонській області минулого року спостерігали, як сотні дрібних пташок буквально "пасли" сарану на полях, не даючи їй розлетітися далі.

Навіть голуби, яких багато хто вважає шкідниками міст, під час нашестя сарани стають захисниками полів. Вони цілими днями поїдають молодих личинок, різко зменшуючи популяцію майбутніх крилатих ненажер.

Наземна піхота: їжаки, ящірки та інші мисливці

Поки птахи атакують з повітря, наземні хижаки ведуть партизанську війну. Їжак може здатися повільним, але він справжній спеціаліст з нічного полювання на личинок сарани. За ніч один їжак знищує сотні молодих шкідників.

Ящірки — ще одні невтомні борці. Прудка ящірка з'їдає до 15 дорослих особин сарани на день. А степові ящірки взагалі кочують слідом за зграями комах, як справжні мисливці-кочівники.

Ящірки їдять сарану

У південних областях живуть гекони — маленькі ящірки, які полюють і вдень, і вночі. Коли інші хижаки відпочивають, гекони продовжують знищувати шкідників.

Комахи проти комах: хто кого з'їсть

Найзахопливіша боротьба відбувається у світі самих комах. Богомол — справжній гладіатор, здатний подолати навіть велику дорослу сарану. За день він з'їдає 3-5 шкідників, за літо — кілька сотень.

Богомол

Жужелиці — спеціалісти нічних рейдів. Вони лізуть у землю, де зимують яйця сарани, і методично їх винищують. За одну ніч жужелиця може з'їсти 50 личинок.

А ось оси-наїзники — справжні майстри психологічного тероризму. Вони не просто вбивають сарану, а використовують її як живий інкубатор. Оса відкладає яйце всередину сарани, і личинка повільно з'їдає господаря зсередини. Жорстоко? Так. Ефективно? Дуже.

Мурахи теж не сидять склавши лапки. Цілі колонії атакують скупчення сарани, перетворюючи загрозливі зграї на звичайний обід.

Невидимі вбивці: мікроби проти сарани

Найпотужнішу зброю має мікросвіт. Гриб Metarhizium anisopliae — справжній серійний вбивця сарани. Його спори проникають через панцир комахи і вбивають зсередини. Найстрашніше для сарани — цей гриб заразний і передається від особини до особини.

Грибок Metarhizium anisopliae

У природі цей гриб може знищити 90% популяції сарани в зараженій зоні. Людина навіть навчилася використовувати його для створення біопрепаратів — абсолютно безпечних для всіх, крім сарани.

Бактерії викликають у сарани кишкові інфекції, віруси паралізують нервову систему. Мікросвіт веде справжню біологічну війну проти крилатих шкідників.

Несподівані союзники

Білі лелеки — не лише живий символ України, а й активні борці з сараною. Під час нашестя один лелека з'їдає до 50 комах на день, причому полює на великих дорослих особин.

Лелека

Кажани працюють у нічну зміну, коли денні мисливці відпочивають. Деякі види "спеціалізуються" на шкідниках і можуть з'їсти тисячу особин за ніч.

Жаби та ропухи не літають за сараною, але активно поїдають личинок біля водойм, не даючи їм дорости до дорослого віку.

Коли природа дає збій

Чому ж тоді трапляються такі нашестя, як зараз на Запоріжжі? Причин кілька. Підрив Каховської ГЕС створив ідеальні умови для розмноження сарани. Війна знищила багато природних біотопів. Зміни клімату також грають свою роль.

Але головне — масове використання пестицидів часто вбиває не лише шкідників, а й їхніх природних ворогів. Екосистема втрачає баланс, і сарана отримує шанс безконтрольно розмножуватися.

Що робити людині

Найефективніша боротьба з сараною — це збереження її природних ворогів. Шпаківні для птахів, водойми для жаб, куточки дикої природи для корисних комах. Фермери, які зберігають природні біотопи, рідше страждають від нашестя шкідників.

Це набагато розумніше за хімічні обробки, які знищують усе живе підряд.

Сарана здається всесильною лише на перший погляд. Насправді у неї десятки ворогів — від дрібних пташок до мікроскопічних грибів. Природа за мільйони років еволюції створила досконалі механізми контролю популяцій.

Головне — не заважати цим механізмам працювати. Збережемо природне різноманіття — і воно захистить наші поля набагато краще за будь-які хімікати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сарана вже пролетіла всю Україну та дісталася західних областей. Наскільки ще просунеться шкідник — складно прогнозувати, це залежатиме від погоди, від вітрів і не тільки.