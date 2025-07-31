"Я думав, вони мене зжеруть". Українець знайшов місце, де "зароджується" сарана (відео)

Були як дрібні, так і великі особини — і всі на одній локації!

Справжня навала комах просто під носом — українець випадково натрапив на величезну зграю сарани під Кривим Рогом, що на Дніпропетровщині. Звичайна поїздка велосипедом перетворилася на справжнє відкриття: чоловік знайшов місце, де, за його словами, "зароджується" сарана перед початком масової міграції.

Ролик він опублікував у TikTok. Мандрівник запевняє, що місце "базування" шестилапих шкідників знаходиться неподалік села Мар'янівка.

"Проїхав через стіну… сарани. Розтривожив їх. Я думав, вони мене зжеруть", — каже чоловік у відео, знявши момент своєї знахідки.

Сарана сиділа на траві, на кущах та деревах. Комахи хаотично літали навколо, створюючи враження "живої хмари". Здивований українець відзначив, що побачив як дрібні, так і великі особини — і всі на одній локації!

За словами чоловіка, шкоди рослинам тут поки що не помічено, проте ризик масштабного нашестя цілком реальний. У процесі спостереження одного з учасників експедиції вкусила сарана. На відео чути, як друг велосипедиста жартує: "Укусив хтось тебе? — Так! — Охре**ти. Монстр. Мутант".

Автор ролика стверджує, що зміг ідентифікувати вид комах — це пустельна перелітна єгипетська сарана.

Сарана єгипетська

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Такий випадок — вже не рідкість для України, а кліматичні зміни, спека й посуха створюють ідеальні умови для появи зграй сарани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що існує природний та екологічний метод, який допомагає відлякувати сарану з городу.