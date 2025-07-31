Рус

"Я думав, вони мене зжеруть". Українець знайшов місце, де "зароджується" сарана (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мандрівник натрапив на "стадо" сарани
Мандрівник натрапив на "стадо" сарани. Фото Колаж "Телеграфу"

Були як дрібні, так і великі особини — і всі на одній локації!

Справжня навала комах просто під носом — українець випадково натрапив на величезну зграю сарани під Кривим Рогом, що на Дніпропетровщині. Звичайна поїздка велосипедом перетворилася на справжнє відкриття: чоловік знайшов місце, де, за його словами, "зароджується" сарана перед початком масової міграції.

Ролик він опублікував у TikTok. Мандрівник запевняє, що місце "базування" шестилапих шкідників знаходиться неподалік села Мар'янівка.

"Проїхав через стіну… сарани. Розтривожив їх. Я думав, вони мене зжеруть", — каже чоловік у відео, знявши момент своєї знахідки.

Сарана сиділа на траві, на кущах та деревах. Комахи хаотично літали навколо, створюючи враження "живої хмари". Здивований українець відзначив, що побачив як дрібні, так і великі особини — і всі на одній локації!

За словами чоловіка, шкоди рослинам тут поки що не помічено, проте ризик масштабного нашестя цілком реальний. У процесі спостереження одного з учасників експедиції вкусила сарана. На відео чути, як друг велосипедиста жартує: "Укусив хтось тебе? — Так! — Охре**ти. Монстр. Мутант".

Автор ролика стверджує, що зміг ідентифікувати вид комах — це пустельна перелітна єгипетська сарана.

Сарана єгипетська
Сарана єгипетська

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Такий випадок — вже не рідкість для України, а кліматичні зміни, спека й посуха створюють ідеальні умови для появи зграй сарани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що існує природний та екологічний метод, який допомагає відлякувати сарану з городу.

Теги:
#Дніпропетровська область #Нашестя сарани #Сарана