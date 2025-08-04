Нашестя сарани продовжується. На Дніпропетровщині цілий рій атакував ще одне місто (відео)

Комахи літають роєм

Сарана вже з'явилась на Дніпропетровщині. Комахи атакують Нікополь.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Там показали відео з незвичайною ситуацією в місті.

На кадрах видно, як рій сарани літає містом, створюючи справжнє природне явище, яке привернуло увагу мешканців. Зафіксували комах біля зелених насаджень, де вони активно поширюються територією.

Нашестя сарани — що відомо

Про нашестя комах повідомили у липні. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.

Єгипетська сарана є надзвичайно всеїдною та агресивною і ось що вона знищує:

Сільськогосподарські культури:

Зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза).

Соняшник та інші олійні культури.

Овочеві культури (томати, огірки, капуста).

Бахчеві (кавуни, дині, гарбузи).

Садові та декоративні рослини:

Плодові дерева (яблуні, груші, сливи, черешні).

Виноград.

Декоративні квіти та чагарники.

Газонна трава.

Дика рослинність:

Степові трави.

Очерет та водна рослинність.

Молоді пагони дерев та чагарників.

Практично будь-яку зелену масу.

"Телеграф" на карті показав, де помітили сарану, яка атакує зелені насадження. За кілька тижнів її стало дуже багато. Ось як виглядає карта:

Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Цих комах так багато, що з цього почали робити бізнес. Наприклад продавати, як корм для тварин. Інші навіть пропонували страви з цієї комахи.