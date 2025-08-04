Нашестя сарани продовжується. На Дніпропетровщині цілий рій атакував ще одне місто (відео)
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Комахи літають роєм
Сарана вже з'явилась на Дніпропетровщині. Комахи атакують Нікополь.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Там показали відео з незвичайною ситуацією в місті.
На кадрах видно, як рій сарани літає містом, створюючи справжнє природне явище, яке привернуло увагу мешканців. Зафіксували комах біля зелених насаджень, де вони активно поширюються територією.
Нашестя сарани — що відомо
Про нашестя комах повідомили у липні. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.
Єгипетська сарана є надзвичайно всеїдною та агресивною і ось що вона знищує:
Сільськогосподарські культури:
- Зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза).
- Соняшник та інші олійні культури.
- Овочеві культури (томати, огірки, капуста).
- Бахчеві (кавуни, дині, гарбузи).
Садові та декоративні рослини:
- Плодові дерева (яблуні, груші, сливи, черешні).
- Виноград.
- Декоративні квіти та чагарники.
- Газонна трава.
Дика рослинність:
- Степові трави.
- Очерет та водна рослинність.
- Молоді пагони дерев та чагарників.
- Практично будь-яку зелену масу.
"Телеграф" на карті показав, де помітили сарану, яка атакує зелені насадження. За кілька тижнів її стало дуже багато. Ось як виглядає карта:
Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.
Цих комах так багато, що з цього почали робити бізнес. Наприклад продавати, як корм для тварин. Інші навіть пропонували страви з цієї комахи.