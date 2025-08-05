В Украине такая не водится? Где живет самая опасная саранча в мире и в чем ее угроза (фото)

Такой вид насекомых может давать до пяти поколений за год

В Украине существует несколько видов саранчи, которые можно назвать опасными. Один из них — перелетная саранча, то есть та, которая этим летом активно атакует украинские области целыми стаями, поедая все на своем пути.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, саранча, которая считается самой опасной в мире, в Украине не обитает.

"У нас из таких наиболее опасных — это перелетная саранча, итальянский прус и марокканская кобылка", — пояснил эксперт.

На фото: перелетная саранча, итальянский прус, марокканская кобылка. Коллаж "Телеграф"

Халаим добавил, что два последних вида также периодически дают вспышки численности. Однако сами особи меньше и стаи намного меньше, чем у перелетной саранчи. К тому же, эти насекомые не столь существенно влияют на сельское хозяйство. Хотя, как поясняет эксперт, и такой вред от них иногда тоже бывает.

"Если смотреть в мировом масштабе, есть еще такая пустынная саранча, но она распространена в странах Африки и на Ближнем Востоке. Она, в отличие от нашей перелетной саранчи, может размножиться почти в течение всего года. Если наша дает одно поколение, то там три, четыре, пять поколений может за год развиваться. Она больше приспособлена к миграциям, большие дистанции может преодолевать за день. Перелетная африканская саранча (она же пустынная саранча, — Ред.) является наиболее опасным вредителем. Но, слава Богу, его у нас нет", — рассказал энтомолог.

Пустынная саранча. Фото: Википедия

Он добавил, что перелетной африканской саранче не подходят наши климатические условия. Дело в том, что это довольно южный вид теплолюбивый, и для него у нас достаточно холодно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Евгений Халаим назвал главное лакомство для саранчи. По его словам, есть то, чему отдают свое предпочтение эти насекомые.