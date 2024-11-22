Депутат, який вчинив теракт у сільраді на Закарпатті, почув вирок

Самого підривника ледь врятували

Закарпатський суд оголосив вирок депутату Керецьківської сільської ради Сергію Батрину, який у грудні минулого року здійснив підрив гранат під час засідання сесії. Згідно з рішенням суду, депутата засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 15 грудня у приміщенні Керецьківської сільської ради на Закарпатті. На ролику видно, що депутат зайшов до зали засідань під час проведення сесії. За даними поліції Закарпатської області, чоловік привернув до себе увагу присутніх, після чого дістав та активував три вибухових пристрої.

Внаслідок потрійного вибуху постраждало 26 осіб. Шестеро людей отримали тяжкі поранення. Попри зусилля медиків, які надавали невідкладну допомогу, двоє постраждалих загинули.

Суд визнав Сергія Батрина винним у скоєнні терористичного акту, що призвів до загибелі людей, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Правоохоронці задокументували використання трьох бойових гранат. На оприлюднених записах з місця події видно, як депутат спочатку активував дві гранати, кинувши їх на підлогу, після чого пролунав третій вибух.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що у Києві 17-річний хлопець вчинив теракт. Він підірвав саморобний пристрій біля адмінбудівлі у Дарницькому районі.