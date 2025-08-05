Колаборант Царьов приплів Буданова до землетрусу на Камчатці: у мережі вже роблять меми

Українські дрони могутніші за будь-яку ядерну зброю

Українські дрони змогли дотягнутися до Камчатки і викликали землетрус з подальшим виверженням вулкана Крашеннікова. Принаймні у цьому переконаний колишній нардеп та відомий колаборант Олег Царьов.

Про це він розповів в одному із інтерв’ю російським пропагандистам. За його словами, на таку думку наштовхнули його нещодавні заяви начальника ГУР Кирила Буданова.

"Не виключено, що виверження вулкана на Камчатці це результат ударів українських БПЛА", — сказав Царьов

За його словами, після прослуховування інтерв’ю Буданова він дійшов висновку, що землетрус та виверження вулкана є "спецоперацією США та України".

Варто зазначити, що від України до Камчатки понад сім тисяч кілометрів.

Користувачі мережі після цього вчинили досить традиційно і вручили вулкану Крашеннікова легендарний кашкет ЗСУ.

Вулкан Крашеннікова прийнятий до ЗСУ

Попри "проникливість" екснардепа, він все ж таки забув про ще одного "українського агента", який брав участь у диверсії на Камчатці. Однак користувачі мережі вже нагороджували його раніше, тому продовжувати зберігати його персону в таємниці немає сенсу.

Агент ГУР із позивним "Цунамі" теж не забутий

Як повідомлялося раніше, землетрус магнітудою 8,7 бала стався 31 липня і став причиною появи високих хвиль 3-4 метри. У ЗМІ з’являлися повідомлення, що вони могли завдати шкоди портам, у яких базуються російські атомні човни.