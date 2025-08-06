Двісті років тому тут не було бізнес-центрів: чому цю київська вулицю назвали Діловою

Виявляється, все почалося з військового двору, козацьких полків та артилерії

Серед сотень київських вулиць є одна з особливо інтригуючою назвою — Ділова. На перший погляд, може здатися, що вона пов'язана з бізнесом чи комерцією, але насправді за цією назвою ховається захоплива історія.

Майже у центрі Києва, між Голосіївським та Печерським районами, простягається ця вулиця з промовистою назвою. "Телеграф" з'ясував, чому вона так називається.

Від артилерійського двору до сучасної вулиці

Походження назви вулиці сягає 30-х років XIX століття і безпосередньо пов'язане з Артилерійським діловим двором — важливим військово-господарським об'єктом тогочасного Києва. Цей двір займав стратегічну територію між сучасними вулицями Діловою, Василя Тютюнника та Івана Федорова, слугуючи базою з казармами та службовими будівлями для потреб армії.

Вулиця пролягає від вулиці Василя Тютюнника до перехрестя з вулицями Короленківською та Казимира Малевича, розташовуючись у мальовничій місцевості Нова Забудова.

Вул. Ділова на перехресті з Великою Васильківською

Політичні віяння крізь назви

Доля вулиці відображає складні повороти української історії XX століття. З 1919 року вона мала ім'я Леонарда Бочковського — видатного українського громадського діяча, що символізувало прагнення до національного відродження.

Однак у 1938 році радянська влада перейменувала її на честь Георгія Димитрова — болгарського комуністичного лідера та діяча Комінтерну. Це перейменування відображало ідеологічні пріоритети того часу. Справедливість було відновлено у 2014–2015 роках, коли частина вулиці повернула свою автентичну історичну назву — Ділова, що стало частиною загальноукраїнського процесу декомунізації.

Козацька спадщина у камені

Особливо цікавою є військова історія початку вулиці. Тут розміщувалися казарми 1-го кінного полку Вільної України, який героїчно воював за Українську Центральну Раду у переломні 1917–1918 роки.

Будинок №1, спроєктований талановитим архітектором Олександром Кривошеєвим у 1896 році, був справжнім осередком козацького життя. У ньому розміщувалися козацька сотня, арсенал та польова пекарня. На жаль, цю історичну будівлю було знесено у 2007 році, що стало невиправною втратою для архітектурної спадщини міста. Сусідній будинок №3, зведений у 1898 році та пізніше розширений, також служив потребам козацьких сотень, зберігаючи традиції українського військового життя.

Будинок №3 по вул. Діловій

Сьогодні вулиця Ділова зберігає важливе транспортне значення для столиці. Поблизу розташована станція метро "Олімпійська", що забезпечує зручний доступ для мешканців та гостей Києва. Територією також проходять автобусні та тролейбусні маршрути, що підтримують активний міський рух.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві є ціла "тріада" вулиць, які надихають. Де вони знаходяться і як називаються.