Росіяни не знають, як захопити Покровськ і вдались до крайнощів з цивільними

Окупанти несуть значні втрати і намагаються отримати розвіддані такими жалюгідними способами

Росія не полишає спроб захопити Покровськ у Донецькій області. Окупанти з дронів розкидали в місті листівки, які пропонують місцевим мешканцям здавати позиції ЗСУ і зустрічати "руський мір".

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ (Десантно-штурмові війська). Там показали, як виглядає папірець, які росіяни лишають у місті.

На розкиданих агресором листівках кричущими заголовками нібито повідомляють про наближення російських військ і "неминуче визволення міста". Окупанти цинічно закликають мешканців позначати розташування підрозділів ЗСУ на землі або парканах, використовуючи будь-який матеріал у формі хреста чи стрілки.

Завершується це пропагандистське сміття закликом допомогти "наблизити визволення міста" — відверта спроба маскувати терор під видом порятунку, оскільки самостійно захопити Покровськ їм не вдається через оборону ЗСУ, вони вдаються до жебракування допомоги у цивільних. Загарбники несуть значні втрати і тому намагаються отримати розвіддані будь-якими способами, навіть такими жалюгідними листівками з дронів.

"Із перехоплень ворога стало також відомо, що командування Росії поставило задачу своїм найманцям вийти на південні околиці міста до 1 вересня. Оборонці Покровська продовжують тримати стрій", — зазначили у повідомленні.