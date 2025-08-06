Россияне не знают, как захватить Покровск и прибегли к крайностям с гражданскими

Оккупанты несут значительные потери и пытаются получить разведданные такими жалкими способами

Россия не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области. Оккупанты из дронов разбрасали в городе открытки, которые предлагают местным жителям сдавать позиции ВСУ и встречать "русский мир".

Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШУ (Десантно-штурмовые войска). Там показали, как выглядит бумажка, которую россияне оставляют в городе.

На разбросанных агрессором листовках вопиющими заголовками якобы сообщают о приближении российских войск и "неизбежном освобождении города". Оккупанты цинично призывают жителей обозначать расположение подразделений ВСУ на земле или заборах, используя любой материал в форме креста или стрелки.

Завершается этот пропагандистский мусор призывом помочь "приблизить освобождение города" — откровенная попытка маскировать террор под видом спасения, поскольку самостоятельно захватить Покровск им не удается из-за обороны ВСУ, они прибегают к выпрашиванию помощи у гражданских. Захватчики несут значительные потери и поэтому пытаются получить разведданные любыми способами, даже такими жалкими листовками с дронов.

"Из перехватов врага стало также известно, что командование России поставило задачу своим наемникам выйти на южные окраины города до 1 сентября. Защитники Покровска продолжают удерживать строй", — отметили в сообщении.