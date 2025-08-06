Коли закінчиться війна: що заявляло керівництво України на фоні сутичок Путіна з Трампом

Думки влади розділилися

Україна перебуває вже на четвертому році повномасштабної війни із Росією. Тривалий конфлікт, який розв’язав Володимир Путін, не вдається зупинити навіть такому рішучому та впливовому політику, як Дональд Трамп. Заступник керівника Офісу Президента взагалі схиляється до того, що війна в Україні буде довгою.

Окрім Трампа та Верещук, заяви про строки закінчення бойових дій робить ціла низка українських держслужбовців. "Телеграф" зібрав найсвіжіші з них.

Надії Володимира Зеленського

Володимир Зеленський

У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що повномасштабна війна з Росією завершиться до червня 2026 року.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова", – заявив Зеленський.

Важливо підкреслити, що це не прогноз, а надія, що війна закінчиться ще до того, як Росія почне захлинатися в наслідках від санкцій.

Водночас президент визнає, що затяжна війна — це саме те, чого хоче Росія. У травні 2025 року він заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва.

"Він може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна – багато років – і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче. Йому потрібні гроші на цю війну. Він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Ось чому він хоче нас окупувати і знищити", — сказав Зеленський.

Прогноз Андрія Єрмака

Андрій Єрмак

Керівник офісу президента також сподівається, що війна в Україні може закінчитися до 2026 року. Вона ґрунтується на вірі в силу президента США.

5 серпня 2025 року Єрмак у своїй колонці для Washington Post (WP) писав, що можливість покласти край війні буде вже цього тижня.

"Цього тижня світові може випасти можливість покласти край війні, яку президент Росії Володимир Путін веде проти України", — зазначив Єрмак у своїй статті під заголовком "Як зупинити військову машину Путіна".

Але, якщо цього не станеться, то Єрмак все одно вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. У липні 2025 року Глава ОП висловив власну думку про те, що саме Трамп може покласти край війні.

Глава ОП підкреслив, що зупинити Володимира Путіна можуть лише великі економічні проблеми у його країні. За словами Єрмака, необхідно показати російському правителю, що війна надто дорого обходиться йому. І привести диктатора з Кремля до такої думки може Дональд Трамп.

"Вони (санкції, — прим. ред.) створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього", — додав він.

Попередження Валерія Залужного

Валерій Залужний

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України, а нині Посол України у Великій Британії в липні 2025 року озвучив песимістичний прогноз щодо війни в Україні. На його думку, у гіршому випадку війна може тривати аж до 2034 року. Щоб цього не сталося, Україні потрібно формувати власну систему захисту.

"Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася в 2014 році і, дай Боже, щоб завершилася до 2034-го", — сказав Залужний.

Тяжкий висновок керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка

Андрій Коваленко

У червні 2025 року він озвучив думку, що війна з Росією не закінчиться 2025 року і продовжиться 2026 року. Коваленко стверджує, що такий прогноз став ймовірним через відмову Кремля від перемир’я.

"На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Така реальність", — визнає Коваленко.

Думка Ірини Верещук

Ірина Верещук

8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати найближчим часом. Вона наголосила на ризиках, які несе ігнорування реальної ситуації та закликала громадян підготуватися до затяжного протистояння.

"Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", — заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії дружини окупантів цинічно чекають на смерть чоловіків заради грошей.