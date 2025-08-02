Що станеться після закінчення терміну ультиматуму Трампа: експерт дав прогноз для українців

Експерт закликав не чекати на диво

Росія не зупинятиме війну навіть після закінчення терміну "ультиматуму" президента США Дональда Трампа. У Москві не бачать якихось рішучих дій з боку Вашингтона, тому розуміють, що все це лише блеф.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, багато термінів і дат, які озвучує Трамп, не мають під собою жодної підстави та взяті "зі стелі".

"Таке враження, що він намагається диктувати ультиматуми, але з РФ вони не прокочують, тому що РФ сприймає виключно силу. Слово, ну ось воно не працює. При тому, що Дональд Трамп не застосовував жодних санкцій проти РФ, це лише погрози. Це лише вихід повітря з його діафрагми і все", — сказав Ступак.

За його словами, держсекретар Марко Рубіо якраз зустрічався з російською делегацією та публічно констатував, що сторони не мають жодних точок дотику та ситуація ніяк не змінюється.

Ступак також зазначає, що на фронті росіяни мають просування, війна йде на території України і саме Україні важливіше зупинити бойові дії. А ось для Москви така зупинка вигідною не буде, а тому вона не має мотивації укладати мирну угоду.

Також ніяких оптимістичних сигналів немає і з Китаю. Для Пекіна зараз нецікава війна чи її завершення, він просто веде бізнес, каже експерт. Наприклад, Україна за минулий рік купила китайські товари на 8 мільярдів доларів, тим часом Китай купує дешеві ресурси у Росії.

Водночас експерт зазначає, що якби Пекін реально почав постачати зброю російській армії, то "війна вже зупинилася б на кордоні Угорщини".

"І ось тому резюмуємо, я б на восьме число нічого не ставив, тому що просто немає жодного підґрунтя на це, на жаль", — додав Ступак.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Руслан Горбенко раніше сказав, що війна триватиме і у 2026 році. Він наголосив, що мета Росії не змінилася.