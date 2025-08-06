З танків пересіли на самокати. Генерал Апостол пояснив, чи варті втрати росіян захоплених ними територій

За рік боїв під Покровськом і Торецьком росіяни зазнали колосальних втрат

Російські окупанти мають примітивний рівень військової підготовки. Однак якщо формують ударне угруповання і мають добре укомплектований підрозділ, то можуть штурмувати українські позиції по 10—15 і навіть по 20 військових за раз. А коли втрачають укомплектованість, то наступають по дві-три особи на самокатах, мопедах чи навіть пішки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, наскільки тактика ворога виправдовує його втрати.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, окупанти пробують використовувати бронетехніку, але ЗСУ палять її. Всю важку техніку фіксують ще в тилу і знищують. Її неможливо накопичити і застосувати. Тому прориви бронетехніки малореальні.

— Щодо результатів наступальних операцій можна порівняти два приклади, — каже бригадний генерал. — Росіяни почали наступ на Торецьк понад рік тому. На тій ділянці вони втратили вже понад 50 тисяч людей. Якщо з таким же рівнем втрат вони повністю візьмуть місто, наприклад, ще за пів року, це буде вважатись успіхом? Точно ні.

На його думку, успіхом можна назвати наступальні дії Сил оборони України — це Харківська операція, Херсонщина, наступ на Курську область.

— При звільненні Харківщини оборона росіян посипалась, і ми звільнили багато великих міст — Ізюм, Чугуїв, Лиман, Балаклея. Підійшли до Сватового та Кремінної. Швидкий прорив з мінімумом втрат — це справді успіх, — вважає командувач ДШВ.

За його словами, Курська операція — теж великий успіх.

— Вище командування знайшло слабку точку в обороні ворога, все спланувало, і ми завдали удару та взяли під контроль значні населені пункти — Суджа, Мала Локня. Загалом під нашим контролем було понад 1300 кв. км. Це успішна операція, яка дозволила нам перенести бойові дії на територію ворога, а також відтягнути їхні війська з інших напрямків, — пояснює Герой України.

Він наголосив, що замість концентрації на взятті Покровська, росіяни були змушені знищувати власні населені пункти.

— Резюмую: з воєнного погляду, взяття пі*арами умовного Покровська чи Торецька за 1—1,5 року, враховуючи масштаб колосальних втрат, — це точно не про успіх, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому на Сумщині ворогу буде дуже важко.