Про неприємні ситуації знає все угруповання. Командувач ДШВ пояснив, чи буває Сирський на фронті

Без достовірної інформації з передової система не працює

Командири підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ і угруповання військ "Курськ" не приховують негативну інформацію від керівництва, на кшталт втрати позицій, оскільки розуміють, що вчасна реакція на зміни на полі бою допомагає виправити ситуацію. Іноді змінам на краще сприяє візит головкома Олександра Сирського у бойові частини на передовій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сам командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чи знає командування про істинний стан речей на фронті.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, підлеглі чітко знають: краще дати гірку правду, аніж солодку брехню.

— Маючи достовірну інформацію, я буду думати, що з цим робити. Ми матимемо розуміння, які дії треба зробити для виправлення ситуації. І чи можливо це взагалі. Якщо ж я бачу, що якихось ресурсів в мене нема, але вони можуть покращити обстановку, виходжу на головкома і грамотно йому пояснюю зі своїми пропозиціями. А він вже реагує і приймає рішення, — каже командувач ДШВ.

Він пояснив, що розвиток ситуації на полі бою — це спільна робота головкома, Генштабу і безпосередніх керівників корпусів і різних нижчих ланок. Без достовірної інформації ця система працювати не буде.

— У ДШВ або в УВ "Курськ" я знаю про кожну втрату позиції (якщо таке відбувається), про будь-які штурмові дії. І виходячи з обстановки, можу зробити висновок — чому склалась та чи інша ситуація, де були підрозділи, або чому їх там не було. Якщо відбувається якась неприємна ситуація, то про це знає все угруповання. Це не треба приховувати, — каже Герой України.

За його словами, у цьому є позитивний і негативний досвід, але головне, щоб командири зробили правильний висновок.

— При цьому слід розуміти, що ресурси в нас не безмежні. Ми виходимо з того, що в нас є і що ми можемо дістати. Масштаб війни дуже великий. Багато в чому ми залежимо — від виробництва зброї, від партнерських поставок. В цьому плані я люблю, коли головком приїздить "в гості" особисто, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаю, раніше він пояснив "Телеграфу" свої стосунки із Сирським.