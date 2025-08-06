С танков пересели на самокаты. Генерал Апостол объяснил, стоят ли потери россиян захваченных ими территорий

За год боев под Покровском и Торецком россияне понесли колоссальные потери

Российские оккупанты имеют примитивный уровень военной подготовки. Однако если формируют ударную группировку и имеют хорошо укомплектованное подразделение, то могут штурмовать украинские позиции по 10—15 и даже по 20 военных за раз. А когда теряют укомплектованность, то наступают по два-три человека на самокатах, мопедах или даже пешком.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, как тактика противника оправдывает его потери.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его словам, оккупанты пытаются использовать бронетехнику, но ВСУ жгут ее. Всю тяжелую технику фиксируют еще в тылу и уничтожают. Ее невозможно накопить и применить. Поэтому прорывы бронетехники малореальны.

— По результатам наступательных операций можно сравнить два примера, — говорит бригадный генерал. — Россияне начали наступление на Торецк больше года назад. На том участке они потеряли уже более 50 тысяч человек. Если с таким же уровнем потерь они полностью возьмут город, например, еще через полгода, это будет считаться успехом? Точно нет.

По его мнению, успехом можно назвать наступательные действия Сил обороны Украины — это Харьковская операция, Херсонщина, наступление на Курскую область.

— При освобождении Харьковщины оборона россиян посыпалась, и мы освободили много крупных городов — Изюм, Чугуев, Лиман, Балаклея. Подошли к Сватовому и Кременной. Быстрый прорыв с минимумом потерь — это действительно успех, — считает командующий ДШВ.

По его словам, Курская операция — тоже большой успех.

— Высшее командование нашло слабую точку в обороне врага, все спланировало, и мы нанесли удар и взяли под контроль значительные населенные пункты — Суджа, Малая Локня. В общей сложности под нашим контролем было более 1300 кв. км. Это успешная операция, позволившая нам перенести боевые действия на территорию врага, а также оттянуть их войска с других направлений, – объясняет Герой Украины.

Он отметил, что вместо концентрации на взятии Покровска россияне были вынуждены уничтожать собственные населенные пункты.

— Резюмирую: с военной точки зрения, взятие пи*арами условного Покровска или Торецка за 1—1,5 года, учитывая масштаб колоссальных потерь, — это точно не про успех, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему на Сумщине врагу будет очень тяжело.