"Багато чого має статися": Рубіо розповів, чи чекати на зустріч Трампа і Путіна

У США почали краще розуміти вимоги Росії

У західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися наступного тижня. Проте держсекретар Марко Рубіо поки що не може підтвердити цю інформацію.

Про це він розповів в ефірі каналу Fox News. За його словами, попереду ще багато роботи щодо врегулювання війни Росії проти України, а ключовим питанням стануть територіальні питання.

"Я думаю, що ключовими елементами будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання. Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки. Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно", — сказав Рубіо.

Проте, за словами держсекретаря, зараз у Вашингтоні набагато краще розуміють умови Росії після завершення війни, а також упевнені, що на якомусь із етапів переговорів буде досягнуто припинення вогню.

Рубіо не став підтверджувати зустріч Трампа та Путіна наступного тижня, зазначивши, що це залежить лише від того, як далеко зможуть просунутися сторони. Наразі таких контактів не заплановано, а для зустрічі "багато має статися".

Глава Держдепартаменту також додав, що попри прогрес у переговорах, Трамп має намір запровадити вторинні санкції проти Росії, а питання введення мит буде вирішено протягом наступних 24-36 годин.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський натякнув на те, що Росія стала більш відкритою до ідеї припинення вогню. Це він пов’язав із тим, що тиск на Москву працює. За його словами, тепер радники країн-партнерів зустрінуться, щоби виробити спільну позицію.