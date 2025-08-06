Чи зустрінуться Трамп, Зеленський та Путін в реальності: що кажуть букмекери та ЗМІ

Букмекери приймають ставки на ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський випустив обнадійливу заяву щодо можливого перемир'я з Росією після того, як спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стівен Віткофф, відвідав Кремль. Водночас в Білому домі заговорили про можливість зустрічі Трампа та російського правителя Володимира Путіна, а в Кремлі та Києві — про можливу зустріч Зеленського та Путіна.

На всі ці події приймають ставки букмекери. Дані, опубліковані на платформі Polymarket, демонструють два "лоти ставок": це можливість зустрічі Зеленського та Путіна в августі цього року та можливість зустрічі Зеленського та Путіна у 2025 році взагалі. Зазначимо, в обох випадках шанси доволі низькі.

Так, можливість зустрічі Зеленського та Путіна у 2025 році несподівано показала падіння аж на 14% – наразі ймовірність цієї події складає 17%. А ось шанси на зустріч Зеленського та Путіна в августі 2025 року навпаки, демонструють зростання — з 3% вони зросли до 8% (+5%).

Довідка: Polymarket — децентралізована платформа ринків передбачень, яка дозволяє користувачам робити ставки на кінець світових подій. Використовуючи криптовалюту, користувачі купують і продають акції, щоб зробити ставку на можливість обраної ними події.

Що кажуть в американських ЗМІ

Тим часом американський телеканал Fox News в особі репортера Пітера Дусі повідомив, що саміт за участі Зеленського, Трампа та Путіна нібито може відбутися вже наступного тижня. За словами спікера Білого дому Керолайн Левітт, саме росіяни висловили бажання провести зустріч з Трампом.

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, а президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", – заявила Левітт.

Зі свого боку Трамп відкритий для зустрічі з президентом України та російським правителем. Це може статися наступного тижня, пише Дусі. Проте, за його словами, місце ймовірної зустрічі досі невідоме. Це може бути або в Білому домі, або у будь-якій нейтральній країні, які зазвичай надають майданчики для подібних зустрічей. Також є шанс, що саміт взагалі не відбудеться.

Видання CNN із посиланням на власні джерела пише, що зустріч буде складно провести в такі короткі терміни. Чиновник у Білому домі пояснив журналістам, що є великий список перепон — починаючи від ситуації на переговорах та закінчуючи суто логістичними питаннями.

"Один чиновник Білого дому зазначив, що хоча Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним вже наступного тижня, ймовірно, буде важко провести зустріч у ці терміни, враховуючи переговори, які доведеться провести, а також логістичні перешкоди", – сказано у повідомленні.

До цього в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Путін нібито може погодитися на укладання перемир’я в повітрі, щоб дати Трампу будь-яку перемогу. Водночас Москва поки що не готова зупиняти наземний наступ. А після візиту Віткоффа до Кремля стало відомо, що Трамп має намір провести особисту зустріч із Путіним наступного тижня. Після цього він планує провести тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським.