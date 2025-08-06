Зеленський поговорив із Трампом після візиту Віткоффа до Москви: про що була розмова

Про що говорили лідери двох країн

Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Це сталося після завершення зустрічі посланця Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним.

Про це повідомив Зеленський у своєму telegram-каналі. Він зазначив, що у розмові також взяли участь європейські партнери.

"Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", — написав він.

Як повідомлялося раніше, представник США Віткофф прибув до Москви 6 серпня, після чого три години розмовляв з керівництвом Кремля. Раніше Трамп говорив, що від цієї зустрічі залежатиме доля обіцяних мит проти торгових партнерів Росії.

Хоча підсумки розмови поки що не розголошуються, проте під час нової розмови з журналістами Трамп раптово "забув" про те, що обіцяв запровадити 100% мита проти Китаю та інших країн, які купують російську сировину та спонсорують війну проти України.

До цього в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Путін нібито може погодитися на укладання перемир’я в повітрі, щоб дати Трампу будь-яку перемогу. Водночас Москва поки що не готова зупиняти наземний наступ.