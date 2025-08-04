Росія вдарила "Кинджалами" по Україні. Де пролунали вибухи

Було зафіксовано зліт МіГ-31К

У понеділок, 4 серпня, Росія зранку вдарила по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Вибухи пролунали на Хмельниччині, Старокостянтинів.

Про це повідомляють монітори. За кілька хвилин до атаки по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К.

""Кинджал" в напрямку Хмельниччини. Старкон! В укриття!" — писали Повітряні сили.

10:27 МiГ-31К пішов на посадку. Відбій тривоги.

10:20 МіГ-31К проводив імітацію пуску ракет "Кинджал".

10:09 Другий пуск "Кинджалу".

10:05 Пуск "Кинджaла".

10:02 Зліт МіГ-31К. Загроза пусків "Кинджалів". Оголошено масштабну тривогу.

09:40 Відбій загрози по МіГ-31К.

Відбій тривоги

09:23 МiГ-31К пішов на посадку.

09:05 Вибухи пролунали на Хмельниччині.

09:03 Другий "Кинджал" на Старокостянтинів.

09:00 У Старокостянтинові пролунали вибухи.

08:57 "Кинджал" на Kиїв/облaсть через Чернігівщину. Летить на Старокостянтинів.

08:55 Пуски "Кинджалів".

Тривога в Україні 4 серпня

08:54 Оголошено масштабну повітряну тривогу. Виліт винищувача МіГ-31К в Росії.

Зауважимо, що ракета X-47M2 "Кинджал", запущена з Липецької області РФ, долітає до Києва за 3,2 хвилини, а з окупованого Криму — лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря (2 000 км), то час польоту складає 8 хвилин.

Нагадаємо, що 28 липня Росія двічі вдарила по Старокостянтинову "Кинджалами". Ймовірніше місто стало мішенню вчергове через аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час. Окрім того, в ніч на 28 липня росіяни атакували Старокостянтинів приблизно 10 безпілотниками, а також крилатими ракетами Х-101.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 3 серпня ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці міст, зокрема Києві, Миколаєві, Балаклії та Чугуєві.