Війна забирає не лише життя: лікарка пояснила, чому безпліддя стало новою проблемою для України

Багато пар ставлять репродуктивні плани на паузу через стрес та війну

Безпліддя в Україні все частіше стає на заваді мати дітей. А війна, яку розвʼязала Росія тільки загострила цю проблему.

Про це заявила лікарка-репродуктологиня Ольга Савицька в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу". Вона відповіла на питання, чи дійсно це наразі гостре питання, та пояснила, як соціальні мережі допомагають парам відкрито говорити про репродуктивні проблеми.

Лікарка підтвердила, що війна дійсно загострила цю проблему в українському суспільстві. Вона має дві позиції щодо цього.

Я маю дві позиції щодо цього питання. По-перше, війна загострила питання непліддя в Україні. Тривалий стрес, некомфортні умови для того, щоб ми могли жити нормально, розвиватись, виховувати дітей, — причини, чому пари ставлять багато репродуктивних планів на паузу. І це впливає на здоров'я чоловіків та жінок каже Ольга Савицька

За її словами, особливо складною є ситуація з парами, де один або обидва партнери є військовими.

Багато хто з чоловіків та жінок боронять нашу країну, і це також впливає. Серед моїх пацієнтів зараз багато пар, де хтось із подружжя, або навіть обидва партнери є військовими, і це відображається на їхньому здоров'ї, причому не тільки на загальному, але й репродуктивному додала лікарка Савицька

Водночас експертка відзначила позитивну роль соціальних мереж у подоланні табу навколо теми безпліддя. Лікарка каже, що пари перестали соромитися цього, у цьому їм допомагають соціальні мережі.

Що стосується соцмереж, то я це розумію і тим чином, що раніше про це боялись говорити відкрито. Люди діляться своїм досвідом і це непогано, бо багато хто завдяки соцмережам дізнаються, що вони не одні такі підсумувала Ольга Савицька

