Война уносит не только жизнь: врач объяснила, почему бесплодие стало новой проблемой для Украины

Многие пары ставят репродуктивные планы на паузу из-за стресса и войны

Бесплодие в Украине все чаще мешает иметь детей. А война, которую развязала Россия, только обострила эту проблему.

Об этом заявила врач-репродуктолог Ольга Ольга Савицкая в эксклюзивном интервью " Телеграфу ". Она ответила на вопрос, действительно ли это острый вопрос, и объяснила, как социальные сети помогают парам открыто говорить о репродуктивных проблемах.

Врач подтвердила, что война действительно обострила эту проблему в украинском обществе. Она имеет две позиции по этому поводу.

У меня две позиции по этому вопросу. Во-первых, война обострила вопрос бесплодия в Украине. Длительный стресс, некомфортные условия для того, чтобы мы могли жить нормально, развиваться, воспитывать детей — причины, почему пары ставят много репродуктивных планов на паузу. И это влияет на здоровье мужчин и женщин говорит Ольга Савицкая

По ее словам, особенно сложна ситуация с парами, где один или оба партнера являются военными.

Многие мужчины и женщины защищают нашу страну, и это также влияет. Среди моих пациентов сейчас много пар, где кто-то из супругов, или даже оба партнера военные, и это отражается на их здоровье, причем не только на общем, но и репродуктивном. добавила врач Савицкая

В то же время эксперт отметила позитивную роль социальных сетей в преодолении табу вокруг темы бесплодия. Врач говорит, что пары перестали стыдиться этого, в этом им помогают социальные сети.

Что касается соцсетей, то я это понимаю и тем, что раньше об этом боялись говорить открыто. Люди делятся своим опытом и это неплохо, потому что многие благодаря соцсетям узнают, что они не одни такие подытожила Ольга Савицкая

