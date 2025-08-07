Як бійцю із СЗЧ перевестися в іншу частину. Рекрутери назвали два способи

Платформа Lobby X дає можливість вибрати нове місце служби навіть після втечі бійця у самоволку

Підрозділи ЗСУ беруть на себе процес переведення чинних військовослужбовців, відібраних через рекрутингову платформу Lobby X. Окрім того, звертають увагу на кандидатів, які раніше самовільно залишили свою військову частину і мають статус СЗЧ.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла представниця воєнного департаменту Lobby X Тетяна Габедава. Вона пояснила, які можуть бути нюанси таких переведень.

За її словами, на сайті платформи кандидати мають можливість фільтрувати вакансії відповідно до того, вони чинні військові чи у самоволці, й обирати зі списку.

— Якщо говорити про СЗЧ, то приблизно 85% підрозділів, з якими ми працюємо, розглядають кандидатів, що перебувають у СЗЧ і повторно залучають їх на службу. Минулого тижня, на нашому сайті з’явився окремий розділ, де ми публікуємо вакансії саме від підрозділів, готових працювати з цією категорією кандидатів, — каже експертка з питань рекрутингу.

Вона пояснила, що алгоритм дій наступний: кандидат у статусі СЗЧ надсилає відгук, підрозділ виходить з ним на зв’язок, і якщо обидві сторони задоволені (кандидат обирає підрозділ, а підрозділ — навички та досвід кандидата), вони проходять усі необхідні етапи оформлення.

— Зараз для СЗЧ існує кілька алгоритмів повернення на службу, залежно від того, коли саме людина пішла в СЗЧ та чи внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Якщо людина самовільно залишила частину до 10 травня, вона може повернутися за спрощеною процедурою через додаток "Армія+". Якщо після 10 травня — через звернення у ВСП та батальйони резерву, — каже представниця воєнного департаменту Lobby X.

За її словами, в обох випадках є перелік документів, який необхідно долучити, а підрозділи супроводжують людину до повернення.

— Сьогодні підрозділи вже добре орієнтуються в процесах переведення та повернення до війська бійців зі статусом СЗЧ. Якщо це чинний військовослужбовець, якого можна перевести, підрозділ також бере на себе організацію переведення, обговорює деталі, оформлює документи та інструктує кандидата щодо необхідних кроків, — підсумувала Тетяна Габедава.

