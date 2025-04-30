"Воюй, а не критикуй": двоє відомих військових посперечалися в мережі через СЗЧ

Серж Марко відповів Гнезділову на його інтерв'ю про СЗЧ

"Воюй, а не критикуй" – такими словами військовий Олександр Карпюк (Serg Marco) відреагував на інтерв'ю свого колеги Сергія Гнезділова про СЗЧ. Карпюк вважає, що самовільне залишення частини підриває обороноздатність країни у критичний момент.

Про це військовослужбовець 59-ї ОМПБр ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) написав у своєму Фейсбук. Гнезділов не залишився в боргу і відповів на всі закиди.

Приводом для суперечки стало нещодавнє інтерв'ю Гнезділова, де він розповів про причини масових випадків самовільного залишення частини у війську і назвав свій вчинок способом комунікації з владою.

У своєму розлогому дописі Карпюк детально описав власний бойовий шлях від 2014 року. Він розповів про участь у ДРГ-рейдах, снайперську роботу та створення підрозділу аеророзвідки. Військовий підкреслив важливість продовження боротьби, особливо заради пам'яті загиблих побратимів, яких він поіменно згадав у пості.

"Якщо хочеш реально допомогти своїм побратимам — то скажи бійцю, який замортизувався вже в окопах, що ти його заміниш там. Оце підтримка. Оце героїзм. А СЗЧ та критика всього — це не героїзм", — наголосив Карпюк.

Serg Marco також висловив сумнів щодо завершення війни найближчим часом: "Росія не зможе воювати більше року… Але якщо ми в цей останній рік підемо в СЗЧ, то фронт впаде".

У своїй відповіді в коментарях Гнезділов зауважив, що критикувати його інтерв'ю, не додивившись його до кінця, некоректно. Він заперечив інформацію про тривалі відсутності у підрозділі та пояснив, що має право не прагнути до кар'єрного зростання в армії.

На останок Гнезділов додав: "Війна закінчиться в цьому році, в росіі нема грошей". Вибачте, я це чую як мінімум 4й рік. А що якщо ні? Держава зробила все, щоб підготувати резерви? Ведеться робота з населенням? Що, власне, я сказав не так в інтервʼю?"

Що відомо про військовослужбовців Карп'юка та Гнезділова?

Олександр Карпюк (Serg Marco) – 42-річний військовий, блогер та волонтер з 2014 року. Відомий розвитком снайперського напрямку в ЗСУ та веденням популярного блогу з понад 70 тисячами підписників. З початку повномасштабного вторгнення служить у 59-й бригаді як аеророзвідник.

Сергій Гнезділов – 24-річний військовослужбовець, доброволець з 2019 року. 21 вересня 2024 року публічно заявив про своє СЗЧ, вимагаючи чітких термінів служби. Після суду та звільнення від кримінальної відповідальності повернувся у 56-у ОМБр і продовжив службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий Гнезділов, який пішов у "публічне СЗЧ", подав до Конституційного Суду. Ми розповідали, чого стосуються скарги.