"Пільговий" період спливає. Коли Рада поверне покарання за СЗЧ

"Самовольщики" вирішили, що мають індульгенцію на злочин

Попри окремі переваги, оголошена 2024 року декриміналізація самовільного залишення частини (СЗЧ) мала й зворотний бік — дала підстави для відчуття, що за певні дії не буде відповідальності. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів представник одного з підрозділів ЗСУ, який воліє залишитися анонімним.

За його словами, військові бачать, що самоволка може працювати як спосіб "з’їхати" зі служби, і починають займатися самодіяльністю. Однак декриміналізація СЗЧ може скоро закінчитися.

Більше про це читайте у публікації: "Лазівка чи загроза? Як СЗЧ стало неформальним способом переведення і що буде далі".

Як пояснив "Телеграфу" нардеп Юрій Здебський, Генштаб ЗСУ ініціює звернення до комітету Верховної Ради з питань оборони і національної безпеки щодо проблеми СЗЧ. Саме вони вивчають справу, володіють інформацією про кількість випадків і звертаються до комітету по допомогу, якщо потрібні зміни в законодавстві для вирішення цієї проблематики. Проте останнім часом до комітету з цього питання Генштаб не звертався.

Водночас член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив "Телеграфу", що нардепи працюють над ініціативою скасувати рішення про декриміналізацію, яке ухвалили раніше.

— Ми бачимо, що дійсно мали місце випадки зловживання цим. Тому планується припинити дію "пільгового" періоду, який діє до серпня [2025]. Ніхто його продовжувати не буде. Надалі самовільне залишення частини буде кваліфікуватися як кримінальний злочин — дезертирство. Це дуже важливо: для тих, хто вчинив СЗЧ, більше не буде жодних потурань і можливостей уникнути кримінальної відповідальності. Саме над цим ми зараз і працюємо, — підсумував політик.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін попереджав, що "добровільне СЗЧ" матиме сумні наслідки.