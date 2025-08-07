Как бойцу с СОЧ перевестись в другую часть. Рекрутеры назвали два способа

Платформа Lobby X дает возможность выбрать новое место службы даже после побега бойца в самоволку.

Подразделения ВСУ берут на себя процесс перевода действующих военнослужащих, отобранных через рекрутинговую платформу Lobby X. Кроме того, обращают внимание на кандидатов, ранее самовольно оставивших свою воинскую часть и имеющих статус СОЧ.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала представительница военного департамента Lobby X Татьяна Габедава. Она объяснила, какие могут быть нюансы таких переводов.

По ее словам, на сайте платформы кандидаты имеют возможность фильтровать вакансии в соответствии с тем, они действующие военные или в самоволке, и выбирать среди списка.

— Если говорить о СОЧ, то примерно 85% подразделений, с которыми мы работаем, рассматривают кандидатов, которые находятся в СОЧ и повторно привлекают их на службу. На прошлой неделе на нашем сайте появился отдельный раздел, где мы публикуем вакансии именно от подразделений, готовых работать с этой категорией кандидатов, — говорит эксперт по рекрутингу.

Она объяснила, что алгоритм действий следующий: кандидат в статусе СОЧ отправляет отзыв, подразделение выходит с ним на связь, и если обе стороны удовлетворены (кандидат выбирает подразделение, а подразделение — навыки и опыт кандидата), они проходят все необходимые этапы оформления.

— Сейчас для СОЧ существует несколько алгоритмов возвращения на службу, в зависимости от того, когда именно человек ушел в СОЧ и внесены ли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Если человек самовольно оставил часть до 10 мая, он может вернуться по упрощенной процедуре через приложение "Армия+". Если после 10 мая — через обращение в ВСП и батальоны резерва, — говорит представитель военного департамента Lobby X.

По ее словам, в обоих случаях есть перечень документов, которые необходимо приобщить, а подразделения сопровождают человека до возвращения.

— Сегодня подразделения уже хорошо ориентируются в процессах перевода и возвращения в армию бойцов со статусом СОЧ. Если это действующий военнослужащий, которого можно перевести, подразделение также берет на себя организацию перевода, оговаривает детали, оформляет документы и инструктирует кандидата на необходимые шаги, — подытожила Татьяна Габедава.

