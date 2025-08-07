Гроші — не головне. У Lobby X назвали три чинники, коли рекрути готові йти у піхоту ЗСУ

У перспективі людей, готових іти на піхотні спеціальності, стане більше

Багато бригад ЗСУ мають серйозний некомплект у бійцях, тому рекрутерам важливо чітко комунікувати, як саме проходить служба на піхотних спеціальностях стрільця, гранатометника, мінометника або навідника танка чи водія БТР. Так само важливо пояснювати, яке навчання проходитиме людина перед початком служби.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла представниця воєнного департаменту Lobby X Тетяна Габедава. Вона пояснила, як розвивати цей напрям набору.

За її словами, торік у Lobby X провели масштабне опитування про ставлення людей до мобілізації.

— Ми запитали: що вас зупиняє йти у військо? Що для вас важливо? Які страхи та бар’єри існують? — каже експертка з рекрутингу. Опитані назвали топ-3 чинників, на які вони звертають увагу:

наявність адекватного командування, що дбає про особовий склад; достатня підготовка та навчання; можливість організовувати для особового складу ротації чи короткий відпочинок, окремо від відпусток, передбачених законодавством.

На її думку, якщо працювати з цими "блоками" і поступово знімати ці страхи, то в перспективі людей, готових іти навіть на піхотні спеціальності, стане більше.

— Ми вже бачили такий приклад. Це 20-й окремий полк безпілотних систем К2. Коли батальйон розширювався до рівня полку, вони розмістили у нас вакансії. Лише за місяць отримали понад 12 тисяч відгуків на різні посади. А це бойовий підрозділ, який виконує задачі на лінії фронту, — пояснює представниця воєнного департаменту рекрутингової платформи.

За її словами, вони стали рекордсменами за кількістю відгуків за такий короткий час.

— Люди йшли навіть на посади з високими ризиками. Чому? Бо там хороше командування (командиром 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 є підполковник Кирило Верес), справжні цінності збереження життя особового складу, прозора комунікація. Підрозділ має сильний бренд, і це притягує людей, навіть коли мова йде про небезпечні бойові спеціальності.

Це комплексна робота, яка включає одразу кілька складників, — підсумувала Тетяна Габедава.

