"Ми в пастці": українці масово оголосили голодування на кордоні Грузії, деталі скандалу

Українці опинились у скрутному становищі

На кордоні Росії та Грузії вже 15 українців оголосили голодування. Ці люди перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту "Даріалі" вже кілька тижнів після депортації з території Росії.

Протест розпочався 5 серпня. Всього у буферній зоні цього пункту пропуску зараз перебувають 96 українців, повідомляє "Ехо Кавказу". "Телеграф" розповідає, що стало причиною затримання українців та чи зможуть вони повернутися додому.

Учасники голодування висунули низку вимог до влади. Вони хочуть, щоб до них прибув консул України та пояснив причини затримання. Також люди вимагають можливості або покинути Грузію, або подати заяву на міжнародний захист.

Ситуацію прокоментували у МЗС України. "Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі", — повідомила пресслужба відомства.

Проблема, за словами представників відомства, загострилася через дії російської сторони. З другої половини червня 2025 року Росія активізувала депортацію українців через кордон з Грузією. Це призвело до погіршення гуманітарної ситуації в пункті пропуску "Даріалі".

МЗС України разом з компетентними органами організував виїзд 44 громадян з буферної зони. Однак Росія продовжує надсилати більше депортованих людей. За словами українських дипломатів, це може свідчити про цілеспрямовану російську операцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше закликав російську сторону відправляти депортованих українців безпосередньо на кордон з Україною. Україна готова забирати своїх людей напряму, а не через Грузію та Молдову. Однак глава РФ ігнорує цей заклик.

Українці голодують

Більшість депортованих українців — це люди, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності в Росії. Серед них є ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений до Росії. Також там перебувають громадяни України, які були засуджені за злочини на території РФ.

Голодування українців

Грузинська влада заявила про готовність організувати перевезення українців до аеропорту Тбілісі. Однак це можливо лише після підтвердження Молдовою готовності прийняти їх як країну транзиту.

У яких умовах живуть українці на пункті пропуску

До процесу залучені представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії. Консули посольства України в Грузії вирушили на кордон. Українська сторона працює з грузинськими та молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку швидкого рішення проблеми.

