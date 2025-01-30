Поліція депортує українця зі Словаччини: чим він завинив

Про причини депортації офіційно не розповідають

Громадянина України збираються депортувати зі Словаччини. Відповідне рішення ухвалили поліція країни-сусідки.

Попередньо відомо, що його підозрюють через загрозу державного перевороту. Про це пише видання Dennik N.

"Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративна депортація", – повідомила голова поліції Яна Машкарова.

Тим часом Комітет з військових питань та безпеки мав розглянути звіт Служби інформаційної безпеки (SIS) щодо ймовірного перевороту, проте його зміст не розголошується. Представники влади не коментують подробиці справи, що лише посилює суспільний інтерес до цієї ситуації.

Опозиція виступила із критикою та закликала владу розкрити більше деталей про затриманого українця та підстави його депортації. Крім того, політичні опоненти вимагали пояснень щодо діяльності проросійської групи "Брат за брата", яка, за деякими даними, може бути пов’язана з дестабілізацією ситуації в країні.

Наразі немає офіційної інформації про зв’язок депортованого українця з цією організацією. Розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що в історії з депортацією відомого японського волонтера з'явився новий поворот. У справу втрутився міський голова Харкова, після чого йому дозволили залишитися.