"Мы в ловушке": украинцы массово объявили голодовку на границе Грузии, детали скандала

Украинцы оказались в тяжелом положении

На границе России и Грузии уже 15 украинцев объявили голодовку. Эти люди находятся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта "Дариале" уже несколько недель после депортации с территории России.

Протест начался 5 августа. Всего в буферной зоне этого пункта пропуска сейчас находятся 96 украинцев, сообщает "Эхо Кавказа". "Телеграф" рассказывает, что стало причиной задержания украинцев и смогут ли они вернуться домой.

Участники голодовки выдвинули ряд требований к власти. Они хотят, чтобы к ним прибыл консул Украины и объяснил причины задержания. Также люди требуют возможности либо покинуть Грузию, либо подать заявление в международную защиту.

Ситуацию прокомментировали в МИДе Украины. "Граждане Украины оказались в буферной зоне грузино-российской границы в крайне сложном положении", — сообщила пресс-служба ведомства.

Проблема, по словам представителей ведомства, обострилась из-за действий российской стороны. Со второй половины июня 2025 г. Россия активизировала депортацию украинцев через границу с Грузией. Это привело к ухудшению гуманитарной ситуации в пункте пропуска "Дариале".

МИД Украины вместе с компетентными органами организовал выезд 44 граждан из буферной зоны. Однако Россия продолжает посылать больше депортированных людей. По словам украинских дипломатов, это может свидетельствовать о целенаправленной российской операции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее призвал российскую сторону отправлять депортированных украинцев непосредственно на границу с Украиной. Украина готова забирать своих людей напрямую, а не через Грузию и Молдову. Однако глава РФ игнорирует этот призыв.

Украинцы голодают

Большинство депортированных украинцев — это люди, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности в России. Среди них те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен в Россию. Также там находятся граждане Украины, осужденные за преступления на территории РФ.

Голодание украинцев

Грузинские власти заявили о готовности организовать перевозку украинцев в аэропорт Тбилиси. Однако это возможно только после подтверждения готовности Молдовой принять их как страну транзита.

В каких условиях живут украинцы на пункте пропуска

В процесс вовлечены представительства Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии. Консулы посольства Украины в Грузии отправились на границу. Украинская сторона работает с грузинскими и молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска скорейшего решения проблемы.

Напомним, из-за решения правительства Трампа США могли уничтожить доказательства депортации Россией украинских детей.