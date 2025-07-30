Трамп вирішив долю українців у США: чи загрожує їм депортація до Сальвадору або в'язниця?

Трамп нарешті відповів на важливе запитання

Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишитися у США до її завершення. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста.

"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", — відповів Трамп журналісту Deutsche Welle.

Чому це важливо

В українській громаді США панувала тривога, адже в січні нова адміністрація Трампа заморозила головну програму, через яку біженці з України потрапляли до Америки. Тисячі родин не знали, що з ними буде далі.

Зараз у США живуть близько 350 тисяч українців, які приїхали після початку повномасштабної війни. Більшість з них — звичайні люди: вчителі, лікарі, програмісти, студенти. Вони залишили все вдома і почали життя з нуля в чужій країні.

Депортації українців не було

Після приходу до влади Трамп підписав указ про депортацію громадян чотирьох країн. Спочатку в українській громаді панікували — чи не торкнеться це їх. Але виявилося, що указ стосується тільки громадян Венесуели, Гаїті, Нікарагуа та Куби.

У березні з'явилася інша новина — нібито Трамп планує депортувати 240 тисяч українців зі статусами TPS та U4U. Це викликало справжню паніку в українській громаді США. Люди не знали, що робити і чи треба тікати з країни. Але згодом у Білому домі спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

Додавало тривоги й те, що українців (як венесуельців), може чекати депортація до третіх країн. У березні Трамп вже почав відправляти злочинців до Сальвадору — у "мегатюрьму" CECOT, яку журналісти називають "тропічним ГУЛАГом".

У квітні кілька українців все ж отримали листи про те, що мають покинути країну за 7 днів. Це знову налякало всю українську громаду. Але американське Міністерство внутрішньої безпеки одразу пояснило, що це була помилка в системі.

Посольство України у США підтверджує: у 2025 році жодного українця не депортували. Зараз у центрах для депортації сидять 24 українці, яких мають відправити додому. Але їх не депортують — між Україною та США немає авіарейсів через війну.

Дві основні програми для українських біженців

У США діяли дві основні програми для українських біженців:

U4U ("Єдність заради України") — дозволяла приїжджати на 2 роки, якщо є американець, готовий стати спонсором. Через цю програму в'їхали понад 230 тисяч українців. У січні її заморозили.

TPS (тимчасовий захист) — для тих, хто встиг потрапити до США до серпня 2023 року. Цю програму продовжили до жовтня 2026 року. Нею користуються близько 104 тисячі українців.

Програму U4U зупинили у січні

28 січня американська імміграційна служба зупинила програму United for Ukraine (U4U). Вона давала українцям можливість легально жити та працювати у США два роки.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, за програмою U4U до країни приїхали понад 230 тисяч українців. Ще близько 25 000 українців потрапили до США на початку війни у 2022 році через кордон з Мексикою.

До слова, раніше ми повідомляли, що головна євроінтеграторка України Ольга Стефанішина стане послом в США. Вона змінить на цій посаді Оксану Маркарову.

Програму зупинили після указу Трампа від 20 січня про "Захист наших кордонів". У Білому домі казали, що це зробили з міркувань безпеки та щоб знайти можливе шахрайство при оформленні документів. За програмою кожен українець мав знайти американця-спонсора, який брав на себе всі витрати на його утримання.

TPS продовжили до 2026 року

Паралельно з U4U діє програма Temporary Protected Status (TPS) — вона для українців, які встигли потрапити до США до серпня 2023 року. У січні американське Міністерство внутрішньої безпеки продовжило TPS для українців на 18 місяців — до жовтня 2026 року. За урядовими даними, за програмою TPS в США живуть 103 700 українців.

Українці у "підвішеному стані"

За словами діючого посла України в США Оксани Маркарової, програма U4U продовжує працювати для тих 230 тисяч українців, які нею встигли скористатися. Але 14 лютого американська імміграційна служба зупинила розгляд усіх заявок від людей, які в'їхали за програмами гуманітарного паролю.

Це означало, що українці не могли отримати нові дозволи на роботу, продовжити статуси або подати заявки на постійне проживання. Тисячі українських родин опинилися в правовій невизначеності, не знаючи, чи зможуть залишитися в країні.

Мітинг в Вашингтоні на підтримку України

Українська громада не мовчала. Рада українських християнських церков штату Вашингтон звернулася до Трампа з проханням не зупиняти програми для біженців з України. Сенатор-демократ Дік Дурбін навіть запропонував окремий законопроєкт для захисту українців U4U від депортації.

28 травня окружний суд США зобов'язав владу відновити розгляд заявок. А 9 червня імміграційна служба офіційно повідомила, що знову розглядає документи українців з програми U4U. Водночас програма TPS для українців продовжена до жовтня 2026 року, втім дедлайн для перереєстрації минув 18 березня.

Трамп пропонує $1000 за повернення додому

Водночас у травні з'являлася інформація про те, що адміністрація Трампа заплатить по 1000 доларів українцям, які погодяться повернутися в Україну попри війну. Пропозиція нібито стосується понад 200 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист у США.

Ця ініціатива є частиною програми "добровільної депортації", на яку США може витратити до 250 мільйонів доларів. Програма передбачає виплати не лише українцям, а й гаїтянам та громадянам інших країн, де тривають збройні конфлікти.

Критики називають такий підхід негуманним, оскільки він спонукає людей повертатися до країн, де їхньому життю загрожує небезпека. Водночас, Державний департамент США наразі рекомендує утримуватися від будь-яких поїздок до України "через значні ризики безпеки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Українські біженці виїжджають з Польщі. Ми розповідали, чому та куди вони перебираються.