У Кремлі кажуть, що наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа"

У Москві, ймовірно, не планують проводити зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського. Напередодні спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви зачепив ідею тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Пропозицію Віткоффа у Кремлі залишили без коментарів. Мабуть, російський лідер, який, до речі, ще майстер спорту з самбо та дзюдо, все ще боїться зустрічі віч-на-віч із президентом України.

Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа". Він зазначив, що місце проведення зустрічі буде повідомлено пізніше, але його вже обрали. Нині країни готують усе необхідне задля забезпечення необхідного рівня безпеки лідерів країн.

Зазначимо, що 6 серпня президент України Володимир Зеленський дорогою від бригад у Сумській області провів розмову з Трампом та європейськими лідерами про приїзд Стіва Віткоффа до Росії. Він наголосив, що лідери обговорили "те, що було озвучено в Москві".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна, оцінив ймовірність нових санкцій і посміявся над Індією. За його словами, поступок з боку Путіна не було. Тому зустріч Віткоффа та Путіна не слід називати "проривом".